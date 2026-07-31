Akrotiri Üssü’nde casusluk alarmı: İran bağlantısı araştırılıyor

İngiltere vatandaşı bir kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz askeri üssünü İran Devrim Muhafızları adına gözetlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Londra’nın kuzeyindeki Islington bölgesinde yaşayan 44 yaşındaki Rashad Sultanov’un, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Akrotiri Üssü çevresinde “düşmanca gözetleme faaliyeti” yürüttüğü ve elde ettiği bilgileri İran Devrim Muhafızlarıyla paylaştığı öne sürüldü.

Azerbaycan vatandaşlığı da bulunan Sultanov, 17 Temmuz’da GKRY polisi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin İngiltere’ye iadesine ilişkin hukuki süreç devam ederken tutukluluk halinin sürdüğü bildirildi.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi, Sultanov hakkında 2023 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında dava açılacağını açıkladı.

Soruşturmanın, söz konusu yasa kapsamındaki bir suçlamanın İngiltere’nin denizaşırı topraklarında araştırıldığı ilk vaka olduğu belirtildi.

İngiliz Terörle Mücadele Polisi tarafından yürütülen soruşturma, 11 Mayıs 2025 ile 22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildiği iddia edilen casusluk faaliyetlerine odaklandı.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA KULLANILIYOR

İngiltere, 1950’li yıllardan bu yana Akrotiri Üssü’nde kalıcı askeri varlık bulunduruyor.

Üssün son aylarda İran’a ait füze ve insansız hava araçlarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Kraliyet Hava Kuvvetleri operasyonlarında kullanıldığı bildirildi.

Bu nedenle Akrotiri’nin, İngiltere’nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki askeri faaliyetleri açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Londra Terörle Mücadele Polisi Başkanı Helen Flanagan, soruşturmanın İngiltere’ye ait askeri üslerin yabancı devlet bağlantılı faaliyetler tarafından hedef alınması halinde Ulusal Güvenlik Yasası’nın denizaşırı bölgelerde de uygulanabileceğini gösterdiğini söyledi.

Flanagan, İngiliz ve Rum güvenlik birimleri arasında kapsamlı bir işbirliği yürütüldüğünü belirterek savcılık, Ulusal Suç Ajansı ve GKRY makamlarıyla temasların sürdüğünü kaydetti.

Şüphelinin İngiltere’ye iadesine ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor.