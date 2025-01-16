Alman bakan, Şam'da sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

Almanya, Suriye'deki yeni yönetime, sağlık kuruluşlarının ve hastanelerin koşullarının iyileştirilmesi için destek verecek.

Alman bakan, Şam'da sağlık kuruluşlarını ziyaret etti
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:22

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, El-Müctehid Hastanesi ile merkezi sevk ve ambulans sistemini ziyaret etti.

Schulze, burada Planlama ve Uluslararası İşbirliği Direktörü Zuhair Karat, Sağlık Bakanlığı Hastaneler Genel Müdürlüğü Müdürü Hüseyin el-Hatib, Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliği (UOSSM) Genel Sekreteri Mosaab Haddad, Suriye Amerikan Tıp Derneği Direktörü Daher Zeyden ile Operasyon ve Afet Yönetimi Direktörü Ahmed el-Dubais ile görüştü.

Görüşmede, Almanya'ya, iç savaş sırasında Suriyelilerin acılarını hafifleten projelere verdiği destekten dolayı teşekkür edildi.

Alman hükümetinin, Almanya'daki gurbetçi doktorlar ile Suriye'deki hastanelerin desteklenmesi projesini hayata geçirmeyi planladığı belirtildi.


Etiketler: #Almanya #suriye

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