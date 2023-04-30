Alman basını NT-V: Erdoğan için işler, ilk kez tehlikeli bir hal alıyor

Yayınlanma: 30.04.2023 - 12:08

Güncelleme: 30.04.2023 - 12:20

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri yaklaşırken, dış basın seçim sürecini takip etmeyi sürdürüyor. Alman basını NT-V, "Türkiye'de seçim öncesi zayıflama: Erdoğan için işler ilk kez tehlikeli bir hal alıyor" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Seçimler yaklaşırken, AKP'li Cumhurbaşkan Erdoğan için "havanın gittikçe kötüleştiği" belirtilen yazıda, "Ülkenin enflasyon oranı patlıyor, kriz yönetimi eleştirilmeye devam ediyor ve muhalefetteki rakibi anketlerde önde gidiyor" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında yaşadığı rahatsızlığa atıfta bulunan yazıda, "Erdoğan'ın sağlık durumu kötü. Şüpheli bir gastrointestinal enfeksiyon nedeniyle Erdoğan geçtiğimiz günlerde kampanya tarihlerini iptal etmek zorunda kaldı ve bu Türkiye'deki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sadece iki hafta önceydi. Seçimlerde Erdoğan için işler zorlaşabilir" ifadeleri kullanıldı.

"İLK KEZ TEHLİKELİ OLABİLİR"

"Siyasi açıdan Erdoğan'ın başının uzun süredir dertte" olduğu savunulan yazıda, "Erdoğan'ın tartışmalı ekonomi politikaları seçmenlerinin bir kısmını yoksulluğa sürükledi ve enflasyon oranı korkunç derecede yüksek. Depremin ardından izlediği kriz yönetimi de sert bir şekilde eleştirildi. Muhalefet ise tek bir adayın arkasında sıkı bir şekilde toplanmış durumda: Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yerine geçmek istiyor ve anketlere göre açık ara önde" denildi.

Yazıda, seçimlere işaret edilerek, "Ülkeyi 20 yıldır giderek sertleşen bir el ile yöneten Erdoğan için ilk kez tehlikeli olabilir. Atatürk'ten bu yana hiç kimse Türkiye'yi onun kadar şekillendirmedi: Erdoğan devasa altyapı projelerini hayata geçirdi, katı laikliği değiştirdi ve dış politikada giderek Batı'dan uzaklaşarak Doğu'ya, Asya'ya ve Rusya'ya yöneldi" denildi.

"BATI İÇİN BİR UMUT IŞIĞIYDI"

Yazıda, Erdoğan'ın siyasi kariyerinin ilk yıllarına değinilerek, "Başlangıçta hem bir reformcu hem de Batı için bir umut ışığıydı. Erdoğan'ın üçüncü ve son görev dönemi için seçimleri kaybetmesi halinde, yıllarca süren otokrasinin ardından yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması gerekeceği gibi, devletin tamamında pek çok şeyin yeniden düzenlenmesi gerekecek" ifadeleri kullanıldı.