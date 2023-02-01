Alman Başkonsolosluğu 'güvenlik endişesiyle' kapandı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik nedeniyle bir günlüğüne kapalı olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:30
Alman Başkonsolosluğu 'güvenlik endişesiyle' kapandı
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Hollanda'nın ardından Almanya da İstanbul Başkonsolosluğu'nu 'güvenlik endişesi sebebiyle' kapattığını duyurdu.

Konsolosluğu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkonsolosluğumuz güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat) kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için verilen randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" mesajı yer aldı.


Almanya Başkonsolos İstanbul

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