Alman Başkonsolosluğu 'güvenlik endişesiyle' kapandı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:30

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:34

Hollanda'nın ardından Almanya da İstanbul Başkonsolosluğu'nu 'güvenlik endişesi sebebiyle' kapattığını duyurdu.

Konsolosluğu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkonsolosluğumuz güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat) kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için verilen randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" mesajı yer aldı.