Alman gazeteciden Türkiye’ye destek: Siz sarsıldıkça kalbimiz sızlıyor

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 07:14

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 07:14

Alman Bild gazetesinde kaleme aldığı yazısında gazeteci Claus Stunz, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremleri değerlendirerek, Türkiye’ye destek verdi. Stunz, Türkçe, Arapça ve Almanca olarak attığı başlıkta, “Siz sarsıldıkça kalbimiz sızlıyor” ifadelerine yer verdi.

Stunz, “Almanlar ve Türklerin döner, kebap ve tatilden çok daha fazla ortak noktası var. Anneleriniz ve babalarınız ülkemizi yeniden inşa etmemize yardım ettiğinden beri arkadaş olduk. Birçok alanda daha önce birbirine ait olmayan şeyler kaynaştı. Bunun henüz başarılmadığı yerlerde bile, bu kasvetli günde şu geçerlidir: Şefkat ve insanlık, siyasi veya dini çatışmalardan daha güçlüdür. Sevgili Türk dostlar, buna güvenebilirsiniz. Her zaman ve özellikle zor zamanlarda” dedi.

Bild gazetesinin Türkiye için "Ein Herz für Kinder” (Çocuklar için bir kalp) adlı bir yardım kampanyası başlattığını aktaran Stunz, “Felaketi geri alamayız. Ama en büyük ihtiyacı gidermek için hep birlikte yanınızdayız. Ve elbette acıyı bilen, parçalanmış bir ülke, savaş halindeki bir ülke olan komşu Suriye'deki birçok kurbanı ve ailelerini unutmuyoruz. İnsanlık sınır tanımıyor. İnsanlık çok kolay. Sadece insan olmak lazım” dedi.