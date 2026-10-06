Alman istihbarat servisi BND'nin eski Başkanı August Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

Almanya’nın dış istihbarat servisi BND’yi sarsabilecek yeni bir casusluk ve ihanet soruşturması gündemde.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung’un edindiği bilgilere göre Federal Başsavcılık, eski BND Başkanı August Hanning hakkında devlete karşı casusluk, devlet sırlarını araştırma, vatana ihanete teşebbüs ve yabancı istihbarat servisi adına ajanlık faaliyeti şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

BND’de uzun yıllar görev yapmış bir başka eski çalışan ise vatana ihanete teşebbüse yardım ve devlete karşı casusluğa yardım etmekle suçlanıyor.

Federal Başsavcılık, Hanning’in gözaltına alındığını doğruladı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekipleri, Hanning’i sabah erken saatlerde Münster yakınlarındaki Nordwalde’de bulunan evinde gözaltına aldı.

Bavyera’da ise BND’nin eski üst düzey çalışanlarından Manfred D. gözaltına alındı. D.’nin Hanning’in eski özel kalem müdürü olduğu ve 2026 ilkbaharına kadar BND bünyesinde çalışmaya devam ettiği belirtiliyor.

Operasyonla eş zamanlı olarak şüphelilere ait Bavyera ve Berlin’deki adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Şüphelilerin bugün ve yarın Federal Yüksek Mahkeme’nin soruşturma hâkimi karşısına çıkarılması bekleniyor. Hâkim, tutuklama emirlerini kendilerine bildirecek ve soruşturma süresince tutuklu kalıp kalmayacaklarına karar verecek.

"PARA KARŞILIĞINDA BİLGİ SAĞLADI"

Soruşturmacılara göre Manfred D., en az 2022 yılına kadar para karşılığında Hanning’e BND içerisinden çok gizli bilgiler sağladı.

Yetkililer ayrıca bugün 80 yaşında olan eski BND başkanının, en az bir olayda yabancı bir istihbarat servisi için güvenlik analizi hazırladığı şüphesini araştırıyor.

WDR, NDR ve SZ’nin bilgilerine göre söz konusu yabancı istihbarat servisi Rusya’ya ait değil.

Başka bir vakada ise Hanning’in BND’nin kurum içi belgelerinden elde edilen bilgileri yabancı bir ajanla yaptığı iletişimde kullandığı ileri sürülüyor.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Hanning’in güvenlik makamlarının radarına girmesi ise doğrudan BND soruşturmasıyla başlamadı.

Güvenlik kaynaklarına göre kritik gelişme, geçen yılın eylül ayında Hanning’in evi ve ofislerinde yapılan aramalar sırasında yaşandı. Hamburg Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) o dönemde kamuoyunda “Block kaçırma davası” olarak bilinen soruşturma kapsamında delil arıyordu.

Hamburglu restoran işletmecisi ve girişimci Christina Block, savcılık tarafından 2023 sonunda yaşanan bir velayet anlaşmazlığı nedeniyle en küçük iki çocuğunun kaçırılması için talimat vermekle suçlanıyor.

Soruşturmacılara göre Hanning de çocukların daha önce kaçırılmasına yönelik bir girişimle bağlantılı olabilir. Hanning ise bu iddiayı reddediyor.

'ÇOK GİZLİ' BND BELGELERİ SAÇILDI

WDR, NDR ve SZ’nin haberine göre polis, geçen yıl Hanning’den ele geçirilen materyalleri incelerken son derece hassas bilgiler içeren elektronik bir veri taşıyıcısı buldu.

İddiaya göre eski istihbarat başkanının, görevinden ayrıldıktan yıllar sonrasına ait çok gizli BND belgelerine erişimi bulunuyordu.

Hanning’in BND’deki görevi Kasım 2005’te sona ermişti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Manfred D.’nin Hanning’e yaklaşık 2 bin belge aktardığı düşünülüyor.

Bunların önemli bir bölümünün, Almanya Başbakanlık Dairesi’nde güvenlik kurumlarının yöneticilerinin haftalık olarak bir araya geldiği ve istihbarat durumunu değerlendirdiği toplantılar için hazırlanan brifinglerden oluştuğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre söz konusu belgeler arasında son derece hassas istihbarat raporları bulunuyor.

Bunların İran’ın nükleer programı ve Rus ordusuna ilişkin değerlendirmeleri de içerdiği belirtiliyor.

Güvenlik kaynaklarına göre dosyalarda ayrıca Almanya'nın ortak çalıştığı yabancı istihbarat servislerinden gelen bilgiler de bulunuyor.

Bu tür bilgilerin kurum dışına sızması istihbarat dünyasında en ağır güvenlik ihlallerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Böyle bir sızıntının doğrulanması halinde Almanya'yla çalışan yabancı istihbarat servislerinin BND’ye duyduğu güven zarar görebilir. Bunun sonucunda bazı servislerin kritik istihbarat paylaşımını sınırlandırması ihtimali bulunuyor.

"TARİHİN EN BÜYÜK SKANDALLARINDAN BİRİ"

Hanning dosyası, BND açısından son birkaç yıl içerisindeki ikinci ciddi casusluk vakası niteliğinde.

BND’nin eski bir birim yöneticisi, 2022 yılında başka bir şüpheliyle birlikte Rusya adına casusluk yaptığı iddiasıyla halen Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Bu davada BND’nin siber operasyonlarına ilişkin çok gizli bilgilerin kurum dışına sızdırıldığı iddia ediliyor.

Hanning ve diğer şüpheli hakkındaki suçlamaların doğrulanması halinde ise Almanya, tarihî ölçekte bir istihbarat skandalıyla karşı karşıya kalabilir.

Federal Almanya tarihinde bugüne kadar vatana ihanet şüphesinin, geçmişte bu kadar üst düzey bir güvenlik bürokratı hakkında yöneltildiği benzer bir vaka yaşanmadığı belirtiliyor.

İSTİHBARATIN ZİRVESİNDEKİ İSİMDİ

August Hanning, kariyeri boyunca Alman güvenlik sisteminin kritik noktalarında görev yaptı.

BND Başkanı olmadan önce Batı Almanya’nın Doğu Almanya’daki diplomatik temsilciliğinde gizli bilgilerin korunmasından sorumlu görevli olarak çalıştı.

Daha sonra Başbakanlık Dairesi’nde çeşitli görevler üstlenen Hanning, burada federal istihbarat servislerinin koordinatörlüğünü de yaptı.

Hukuk doktorasına sahip Hanning, 1998 yılında BND’nin başına geçti.

Kasım 2005'te BND Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından Federal İçişleri Bakanlığı’nda müsteşar oldu. Dört yıl sonra geçici emekliliğe sevk edildi.

TARTIŞMALI İDDİALAR

Hanning ilerleyen yıllarda iş insanı ve güvenlik danışmanı olarak faaliyet gösterdi.

Merkezi İsviçre’de bulunan ve faaliyetleri tartışmalara konu olan bir güvenlik şirketinin yönetim kadrosunda Mayıs 2026’ya kadar yer aldı.

Şirketin Almanya’daki iştiraki de Christina Block ile eski eşi arasındaki velayet anlaşmazlığı sırasında bir dönem görevlendirildi.

Savcılık, Hanning ve eski bir LKA çalışanı olan iş ortağı hakkında ayrıca son derece ciddi başka iddiaları da araştırıyor.

Savcılığın iddiasına göre ikili, 2023 yılında Block’un eski eşini “pedofili alanında gerçeğe aykırı suçlamalarla itibarsızlaştırmayı” planladı.

Hanning ve söz konusu kişinin, çocukların babasına, çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntüler içeren bir sabit disk yerleştirmeye çalıştıkları öne sürülüyor.

Bu konudaki soruşturma henüz tamamlanmadı.

Şüphelilerden birinin avukatı ise savcılığın iddialarını “tamamen temelsiz” olarak nitelendirerek reddetti.