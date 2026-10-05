Alman istihbaratından Rusya alarmı: Şiddetli çatışma riski büyüyor

Almanya dış istihbarat servisi BND’nin Başkanı Martin Jaeger, Rusya’nın Avrupa demokrasilerine karşı giderek daha saldırgan bir “gölge savaş” yürüttüğünü belirterek, Almanya’nın şiddetli bir çatışmanın içine sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Jaeger, parlamentoda düzenlenen yıllık istihbarat oturumunda yaptığı konuşmada, “Rusya ile karşı karşıya olduğumuz durum yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı” dedi.

BND Başkanı, Leipzig’deki saldırı girişimini örnek göstererek Almanya’daki hedeflere yönelik saldırı riskinin “gerçek ve yakın” olduğunu savundu.

Alman makamları son dönemde Rusya’yı dron saldırıları, siber saldırılar ve diğer hibrit operasyonlarla suçluyor.

Ağustos ayında Leipzig Havalimanı’na yönelik olduğu belirtilen bir drone saldırısı girişiminden de Moskova sorumlu tutulmuştu.

“RUSYA ALMANYA’YI TEST EDİYOR”

Jaeger, Rusya’nın hedeflerine ulaşmak için güç kullanmaya hazır olduğunu ileri sürdü ve Rus istihbarat servislerinin Almanya’ya yönelik faaliyetlerinin “giderek daha saldırgan hale geldiğini” söyledi.

“Rusya bizi test ediyor ve bu duruma nasıl karşılık verdiğimizi yakından izliyor” diyen Jaeger, Kremlin’in olası zayıflık işaretlerini baskıyı artırmak için fırsat olarak değerlendirebileceğini savundu.

BND Başkanı, Rusya’nın NATO topraklarına yakın zamanda büyük çaplı bir saldırı düzenleyeceğine dair işaret bulunmadığını da vurguladı.

Buna karşın özellikle Baltık ülkelerinde düşük yoğunluklu askeri faaliyetlerin mümkün olabileceğini söyledi.

Jaeger, Almanya’nın daha fazla müdahale girişimine, yıldırma faaliyetlerine ve nükleer tehditlere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

“MOSKOVA ZAYIFLIĞIMIZA GÜVENİYOR”

Jaeger, “Moskova bizim zayıflığımıza güveniyor. Buna karşı durmalıyız” dedi.

Rusya’nın, Ukrayna’nın en büyük destekçilerinden biri olan Almanya’yı Kiev’e verdiği destekten vazgeçirmeye çalıştığını savunan Jaeger, önümüzdeki kış için de sert bir uyarıda bulundu.

“Rusya, bu kış Ukrayna’yı dize getirmeye kararlı” diyen Jaeger, saldırıların daha önce görülmemiş düzeyde ağır ve sert olabileceğini öne sürdü.

Almanya’da hazırlanan yeni yasa tasarısının parlamentodan geçmesi halinde istihbarat servislerine saldırıları önlemek amacıyla daha aktif operasyonlar yürütme yetkisi verilmesi planlanıyor.