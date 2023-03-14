Alman ordusu içinde aşırı sağ hareketlerin hala sorun olduğu bildirildi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:57

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:58

2022 yılı değerlendirme raporunu kamuoyuna açıklayan Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, orduda aşırı sağ vakaların geçen yıl önceki yıla göre azalma gösterdiğini ancak aşırı sağın bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Eva Högl, "Aşırı sağ hala bir sorun olmaya devam ediyor. Geçen yıl 319 vaka tespit edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre azalma gösterdi. Vaka sayısı geriye gitse de bu hala sorun ve bu tür vakaların takip edilmesi gerekiyor" dedi.

CİNSEL SALDIRILARA DİKKAT ÇEKTİ

Ordu içindeki cinsel saldırılara da dikkati çeken Högl, 2022 yılında 357 vaka bildirildiğini, bunun 2021'e göre 54 daha fazla olduğunu anlattı. Högl, "Her bir vaka çok fazla. Bu kabul edilemez bir durum. Vakaların üçte biri alkol etkisi altında gerçekleşti ve bildirilmeyen çok sayıda vaka mevcut. Bu durumdan etkilenenlerin yüzde 80'i kadın" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından hükümetin ordunun modernizasyonu için 100 milyar avroluk özel bir fon ayırdığını hatırlatan Högl, "100 milyar avroluk özel fon, operasyonel hazırlığın yeniden tesis edilmesine hizmet edecek. Ancak şu ana kadar bunun tek bir kuruşu bile harcanmadı. Para birliklere hızlı bir şekilde ulaşmalı" diye konuştu.

Högl ayrıca ordunun verdiği silah ve teçhizat siparişlerinin durumu hakkında düzenli bir rapor talep ederek, "Ukrayna'ya teslim edilen teçhizatın yeri hızla doldurulmalıdır. Bu sadece parayla ilgili değil, aynı zamanda prosedürlerin hızlandırılmasıyla da ilgili bir konu. Tedarik çok ağır işliyor" şeklinde konuştu.

Eva Högl, ihale süreçlerinde başlatılan reformun bir an önce hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

"PERSONEL SAYISI 203 BİNE ÇIKARILACAK"

Alman ordusunun savunma kabiliyetine sahip olduğunu ancak tüm olarak hazır olmadığını dile getiren Högl, "Göreve hazır olmak sadece özel fon veya materyal ile ilgili bir konu değil. Bunun personel ile de ilgisi var. 2031 yılına kadar ordudaki personel sayısının 203 bine çıkarılması planlanıyor. Ancak geçen yıllara baktığımızda orduya iş müracaatı geçmiş yıllara göre yüzde 11 civarında azaldı. Bu nedenle personel konusundaki 2031 hedefi uzun bir yol" ifadelerini kullandı.

Högl, ordu için modern bir altyapıya, cesarete ve sorumluluk duygusuna ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Ülkenin dört bir yanındaki kışlalarımız içler acısı durumda. Konaklama, tuvalet, temiz duş ve hatta kablosuz internet eksikliği var. Bunun için 50 milyar avroluk bir yatırıma ihtiyaç var ve bunun hayata geçirilmesi yarım yüzyıl sürecek" dedi.