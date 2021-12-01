Alman profesörden çarpıcı Omicron varyantı açıklaması: Semptomlar neyi gösteriyor?

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:40

Almanya’daki bir profesör, Covid-19'un Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika’daki doktorların varyantın daha az şiddetli semptomlara neden olduğunu söylemesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın bir sonraki sağlık bakanı olmaya aday klinik epidemiyolog Prof. Dr. Karl Lauterbach, ilk raporların, salgının sonunu hızlandırabileceği anlamına geldiğini söyledi. Lauterbach, “Omicron varyantının başak proteininde 32 mutasyonu var, yani Delta varyantının iki katı kadar. Bu durum, çoğu solunum virüsünün evrimine paralel olarak, Covid-19'un daha sık enfekte etmek ve ancak az ölümcül olmak için evrimleştiği anlamına gelebilir” dedi.

NTV'nin haberine göre diğer taraftan, İngiltere’de yer alan East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Paul Hunter, teorinin 'doğruluğunu kanıtlayabileceğini' söyledi, ancak aşılamanın bu türe karşı korunmada çok önemli olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, Omicron varyantının ne tür bir etki yaratacağını belirlemek için en az bir aya ihtiyaçları olduğunu aktardı.