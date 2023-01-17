Almanya, Putin’i yargılamak için uluslararası mahkeme kurma önerisinde bulundu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 07:52

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 07:53

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi'nde yaptığı konuşmada, "Putin, saldırganlığının sonuçsuz kalmayacağını bilmeli" dedi.

Rus liderlerin yargılanması için, Ukrayna ceza hukuku temelinde işleyen bir mahkeme kurulması konusunda Kiev yönetimi ve diğer müttefiklerle görüşmelerde bulunan Baerbock, Lahey’de Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Her iki bakan da, Rusya tarafından "Ukrayna’da ciddi savaş suçları işlendiğini" söyledi.

Alman ve Hollandalı bakanlara göre, Ukrayna’da işlenen en ciddi savaş suçlarından biri, işgal altındaki topraklardan binlerce çocuğun kaçırılarak Rus ailelere evlatlık verilmesi.

"ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN KOPARILIYOR"

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, "Bu çocuklar ailelerinden koparılıyor, zorla Rusya'ya götürülüyor ve beyinleri yıkanıyor. Bir an önce geri dönmeleri gerekiyor. Onlar Ukraynalılar ve Ukraynalı olarak kalacaklar” dedi.

Baerbock da bunun Rusya tarafından işlenen uluslararası bir suç olduğunu savunarak, suçluların yargılanması gerektiğine işaret etti.

Baerbock, tarafsızlığı garanti etmek için mahkemenin Ukrayna'da bulunmaması gerektiğinin altını çizerek, savcı ve yargıçların farklı ülkelerden seçilmesini önerdi.

Baerbock'un bu önerisine hem Avrupa Birliği (AB) hem de Hollanda hükümeti sıcak bakıyor.

AB yönetimi ve Hollanda, Rus liderlerin, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bağımsız, özel bir mahkeme tarafından yargılanmasından yana.

Bunun nedeni ise, Rusya’nın Lahey'deki mahkemeyi tanımıyor olması. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya’nın veto yetkisi, uluslararası mahkeme bünyesinde bir yargı mekanizması oluşturulmasını olanaksız kılıyor.

Baerbock’a göre, Ukrayna ve müttefik ülkeler, bu nedenle Rus saldırganlığının cezasız kalmasından endişe duyuyor.

Adaletten sorumlu AB Komiseri Didier Reynders, Ruanda soykırımına atıfta bulunarak, Ukrayna konusunda tüm zanlıların kovuşturulmasının on yıllar alacağını söylemişti.

Hollanda, geçen ay, sürecin uzamaması için, Lahey’de bir özel mahkemeye ev sahipliği yapmak istediğini açıklamıştı.