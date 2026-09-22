Almanya’da ABD askeri üssü yakınında F16 düştü: 1 yaralı

Almanya’daki Spangdahlem ABD Hava Üssü yakınlarında F16 savaş uçağı düştü. Pilot kazadan yaralı kurtuldu.

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde bulunan Spangdahlem ABD Hava Üssü yakınlarında F16 savaş uçağı düştü. Görgü tanıkları, savaş uçağının hızla alçaldığını ve yere çakılmasının ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini ifade etti. Görgü tanıklarının ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgedeki ekiplerden elde edilen ilk bilgilere göre, F16 pilotunun fırlatma koltuğunu aktif hale getirdiği ve kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

Alman medyası, bugün öğleden sonra ABD askeri üssünden iki savaş jetinin havalandığını ve birinin düştüğünü bildirdi. ABD Üs Komutanlığı’nın ilerleyen saatlerde açıklama yapacağı bildirildi.

ABD ASKERİ ÜSSÜNDE F16 JETLERİ KONUŞLU

Almanya’nın batısındaki Spangdahlem ABD askeri üssünde yaklaşık 20 uçaktan oluşan bir F-16 savaş uçağı filosu konuşlu bulunuyor. ABD Hava Kuvvetleri ve NATO’nun dünya çapındaki operasyonlarını destekleyen bu filo, hava üssünün en önemli unsuru durumunda. Son verilere göre, üssün kadrosunda yaklaşık 5 bin askeri ve sivil personel ile bunların aileleri bulunuyor. En son Ekim 2019’da F-16 tipi bir ABD savaş uçağı, hava üssünün yakınındaki Zemmer-Rodt (Trier-Saarburg ilçesi) civarındaki bir ormana düşmüştü. Pilot, rutin tatbikat uçuşu sırasındaki kazada fırlatma koltuğunu kullanarak hafif yaralı kurtulmuştu.

ABD Hava Kuvvetleri, 1950’lerin ortalarından beri Spangdahlem’de bulunuyor. Spangdahlem Hava Üssü ise, Kaiserslautern şehri yakınlarındaki Ramstein ile birlikte ABD ordusu için en önemli hava üslerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde üsten çekilme planları gündeme gelmişti Ancak bu planları uygulamaya koymayan ABD hükümeti, çekilme kararını 2021’de askıya almıştı.