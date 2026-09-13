Almanya’da AfD karşıtı protestolar: On binler sokağa çıktı

Almanya’da aşırı sağcı AfD’nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği dikkat çekici başarının ardından ülke genelinde protestolar başladı.

Cumartesi günü yaklaşık 20 kentte düzenlenen gösterilere toplam 150 bine yakın kişinin katıldığı bildirildi.

Gösteriler, AfD’nin yasaklanması için kampanya yürüten Pruef adlı oluşumun çağrısıyla gerçekleştirildi.

Eylemciler, “AfD şimdi yasaklansın” ve “Demokrasinin alternatife ihtiyacı yok” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestolara destek veren Campact grubunun yöneticisi Christoph Bautz, toplumun geniş kesimlerinin AfD’nin iktidar gücü elde etmesini engellemek için sokağa çıktığını söyledi.

Organizatörlere göre Hamburg’da yaklaşık 25 bin, Münih’te ise 12 bin kişi gösterilere katıldı. Berlin’de de binlerce kişi ayrı protestolarda bir araya geldi.

AfD'DEN KARŞI GÖSTERİ

AfD de Berlin’de kendi destekçilerinin katıldığı bir karşı gösteri düzenledi.

Gösteriye, partinin yaklaşan Berlin eyalet seçimlerindeki önde gelen adaylarından Kristin Brinker de katıldı.

Protestoların fitilini, AfD’nin 6 Eylül’de Saksonya-Anhalt’ta elde ettiği seçim sonucu ateşledi.

AfD, oyların yaklaşık yüzde 44’ünü alarak açık ara birinci parti oldu. Başbakan Friedrich Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) oy oranı ise yaklaşık yüzde 17’de kaldı.

AfD, 83 sandalyeli eyalet parlamentosunda 39 milletvekilliği kazandı ve tek başına çoğunluk için gereken sandalye sayısının üç altında kaldı.

KOALİSYON İÇİN KAPILAR KAPALI

AfD’nin tek başına hükümet kurabilmesi için yeterli sandalyesi bulunmuyor. Parti bu nedenle bir koalisyon ortağına ihtiyaç duyuyor.

Ancak Almanya’daki ana akım siyasi partiler, uzun süredir uygulanan ve “güvenlik duvarı” olarak adlandırılan politika kapsamında AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor.

AfD’nin bir eyalet hükümetine liderlik etmesi halinde bu durum, Nazi döneminin 1945’te sona ermesinden bu yana aşırı sağın Almanya’da ilk kez bir eyalet yönetiminin başına geçmesi anlamına gelecek.

AfD’nin seçimlerdeki yükselişi, partinin tamamen yasaklanmasına yönelik çağrıları da yeniden güçlendirdi.

Ancak Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu seçeneğe mesafeli yaklaşıyor.