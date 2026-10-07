Almanya'da 'güvenlik duvarı' delindi: Aşırı sağcı isim parlamento başkanlığına seçildi

Almanya siyasetinde uzun süredir geçilmemesi gereken kırmızı çizgilerden biri olarak görülen AfD ile işbirliği yapmama politikası, Saksonya-Anhalt’ta dikkat çekici bir sınav verdi. Reuters’ın aktardığına göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) adayı Tobias Rausch, eyalet parlamentosunun yeni başkanı seçilerek bir Alman eyalet yasama organındaki en üst makamlardan birine ulaşan ilk AfD'li siyasetçi oldu.

Rausch’un seçilmesini daha da dikkat çekici hale getiren ise oylamanın aritmetiği oldu. AfD ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı’nın (BSW) parlamentodaki toplam sandalye sayısı 44 olmasına rağmen Rausch, gizli oylamada 48 oy aldı. Sonuç, AfD adayının BSW’nin yanı sıra en az dört başka milletvekilinden daha destek aldığını ortaya koydu.

Almanya’da ana akım partilerin AfD ile işbirliğini engellemek amacıyla uyguladığı ve 'Brandmauer' (güvenlik duvarı) olarak adlandırılan politikanın geleceği böylece yeniden tartışmaya açıldı.

2013 yılında Avrupa Birliği karşıtı bir hareket olarak kurulan AfD, özellikle 2015’te yaklaşık 1 milyon sığınmacının Almanya’ya gelmesinin ardından göç karşıtı politikasını giderek sertleştirerek seçmen desteğini artırdı. Parti, özellikle ülkenin doğusunda ana akım siyasi partilerden uzaklaşan seçmenler arasında güçlü bir siyasi aktör haline geldi.

AfD'DEN SEMBOLİK ZAFER

Eyalet anayasası gereği seçimden sonraki 30 gün içinde gerçekleştirilen ilk parlamento oturumu, AfD açısından sembolik öneme sahip bir sonuç doğurdu.

35 yaşındaki emlak girişimcisi ve AfD’nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund’a yakın isimlerden Tobias Rausch, parlamentonun en üst makamlarından birine oturdu.

Rausch, göreve başladıktan sonra yaptığı konuşmada milletvekillerine birlikte çalışma çağrısında bulunarak şu ifadeyi kullandı:

“Siyasi güvenlik duvarlarının devri artık geçmişte kalmalı.”

AfD, 6 Eylül’de Saksonya-Anhalt’ta yapılan seçimleri birinci sırada tamamlamış ancak Siegmund’un hedeflediği mutlak çoğunluğun üç sandalye gerisinde kalmıştı. Parti, seçim zaferine rağmen şimdiye kadar hükümet kurmak için gerekli desteği sağlayamadı.

Siegmund, eyalet başbakanlığı için parlamentoda yapılacak ilk oylamanın aralık ayında gerçekleştirileceğini belirterek bu süre içinde gerekli desteği bulmayı hedeflediğini söyledi.

AfD-BSW İŞBİRLİĞİ İHTİMALİ

Rausch’un seçildiği oylama, AfD’nin gelecekte BSW’nin desteğine ne ölçüde güvenebileceğini göstermesi açısından da yakından izlendi.

BSW, AfD ile işbirliğini açık biçimde tamamen dışlamayan tek parti konumunda. Ancak parti, AfD ile birlikte bir koalisyon hükümeti kurma ihtimalini reddediyor.

AfD gibi kitlesel göçe karşı çıkan ve Rusya ile enerji ilişkilerinin yeniden kurulmasını isteyen BSW, Siegmund’un eyalet başbakanlığı için yapılacak oylamada çekimser kalacağını açıkladı.

Bu durum teorik olarak BSW’nin dışarıdan desteği veya pasif toleransıyla bir AfD azınlık hükümetinin önünü açabilir. Ancak Siegmund daha önce böyle bir modeli reddederek bunun kendisini daha küçük bir parti olan BSW’ye fazla bağımlı hale getireceğini savunmuştu.

Siegmund ayrıca, ilk oylamada gerekli çoğunluğu sağlayamaması durumunda erken seçim ihtimalini de gündeme getirdi.