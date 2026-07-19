Almanya’da iktidarı karıştıran istifa: Taşıyıcı anne krizi siyasetçiyi koltuğundan etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği ile kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği’nin (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Jens Spahn, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Reuters’ın gördüğü istifa mektubuna göre Spahn, eşiyle birlikte ABD’de taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmasının ardından artan eleştiriler üzerine istifa kararı aldı.
Spahn’ın taşıyıcı anne yöntemiyle baba olduğunun ortaya çıkması, mensubu olduğu CDU içinde tartışmalara yol açtı.
CDU, şubat ayında düzenlenen parti kongresinde Almanya’daki taşıyıcı annelik yasağının sürdürülmesi yönünde karar almıştı. Spahn’ın ABD’de taşıyıcı anneye başvurması, partisinin benimsediği politikayla çeliştiği gerekçesiyle tepki çekti.
Parti içinden çok sayıda isim, Spahn’a görevinden ayrılması çağrısında bulundu.
“KİŞİSEL MUTLULUĞUM SİYASİ GÖREVİMLE BAĞDAŞMIYOR”
Spahn, istifa mektubunda son günlerde yaşanan tartışmaların ardından siyasi göreviyle özel hayatı arasında bir uyumsuzluk oluştuğunu belirtti.
Spahn, “Son birkaç gün içinde, eşimle bir aile kurma ve baba olma yönündeki kişisel mutluluğumun siyasi görevimle bağdaşmadığını fark ettim” ifadelerini kullandı.
Taşıyıcı annelik Almanya’da yasaklanmış durumda. Ancak yurt dışında taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen bir çocuğun Almanya’da büyütülmesi suç sayılmıyor.
46 yaşındaki Spahn’ın istifasının ardından CDU/CSU Meclis Grubu’nun yeni başkanının kim olacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.