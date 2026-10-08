Almanya'da istihbarat krizi büyüyor: İngiliz ajanlar deşifre olma tehlikesiyle karşı karşıya!

The Telegraph gazetesinin İngiliz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BND Başkanı Jager, eski Başkan Hanning'in tutuklandığı casusluk olayıyla ilgili müttefik ülke istihbarat servislerinin başkanlarını aradı.

Jager, aralarında İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ve İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) ile ABD'li istihbarat servislerinin başkanlarının da bulunduğu müttefik ülkelere sızdırılan materyalin ne olduğunu ve kimlere ulaştırıldığını belirlemek için gereken her şeyin yapıldığı güvencesini verdi.

Gazetenin haberine göre, MI6 ve GCHQ sızıntıların gerçekleştiği dönemlerde, Almanya ile yapılan hassas bilgi paylaşımlarına ilişkin iç inceleme başlattığı tahmin ediliyor.

İstihbarat kurumları, sızıntı nedeniyle tehlikeye girmiş istihbarat kaynaklarını ve bilgileri korumayı öncelikli olarak amaçlıyor.

Hanning'in sızdırdığı materyaller nedeniyle İngiliz casusların deşifre olmasından da endişe ediliyor.

Tüm bunlar yaşanırken, İngiltere Başbakanı Andy Burnham yarın Almanya'da resmi temaslarda bulunacak.

Burnham ve Alman mevkidaşı Friedrich Merz'in bu görüşmede, ikili savunma ve istihbarat işbirliği anlaşması olan Kensington Anlaşması'nın 1. yılında katedilen mesafeyi ele alması bekleniyor.

Federal Başsavcılık tarafından dün yapılan açıklamada eski BND Başkanı Hanning'in gözaltına alındığı belirtilerek, vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırmak, vatana ihanete teşebbüs etmek ve casusluk yapmakla suçlandığı ifade edilmişti.

1998-2005 yıllarında BND Başkanı olan Hanning'in yanı sıra Alman vatandaşı Manfred D'nin de gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, Manfred D'nin Haziran 2022'ye kadar Hanning'e çoğu gizli olarak sınıflandırılan yaklaşık 2 bin belge sağladığı öne sürülmüştü.

Açıklamada, Hanning’in bir olayda Manfred D'nin ilettiği gizli bilgileri kullanarak başka bir istihbarat teşkilatının çalışanı için analiz hazırladığı, başka devletin istihbarat servisinin mensubuyla yoğun iletişim halinde olduğu ve bu kişiye, bir kısmı Manfred D'den edindiği materyallere dayanan siyasi bilgileri uzun yıllar boyunca aktardığı iddia edilmişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Hamburg Savcılığının Eylül 2025'te iş insanı Christina Block ve diğer şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Hanning'in evinde yapılan aramada, bazı belgeler ve bulgular ele geçirildiği belirtilmişti.

Bulguların incelenmesinin ardından soruşturmanın bu yılın başında casusluk ve vatana ihanet suçlarının soruşturulmasından sorumlu Federal Başsavcılığa devredildiği kaydedilmişti.

Olaya ilişkin Hamburg Eyalet Mahkemesinde süren davada, Hanning, Block ailesinin 2 çocuğunun kaçırılması girişimine karışmakla suçlanmıştı.

Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı İsrailli bir güvenlik şirketinin çalışanlarının Danimarka'da babalarıyla yaşayan 2 çocuğu 2024'te yılbaşı gecesi bir arabaya zorla bindirerek Almanya'ya anneleri Christina Block'a götürdüğü iddia edilen olaya ilişkin çocukların babası Stefan Hansel'in Eylül 2025'teki ifadesi tekrar gündeme gelmişti.