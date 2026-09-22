Almanya’da seçimlerin ardından ilk anket: AfD farkı açtı

Almanya’da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinin ardından yayımlanan yeni kamuoyu araştırması, federal düzeyde partiler arasındaki dengelerin değişmeye devam ettiğine işaret etti.

Bild için INSA tarafından yapılan ankete göre, önümüzdeki pazar günü federal seçim yapılması halinde katılımcıların yüzde 29,5’i AfD’ye, yüzde 19,5’i CDU/CSU’ya oy vereceğini belirtti.

Böylece iki parti arasındaki fark 10 puana çıktı. Bir önceki INSA araştırmasında AfD yüzde 29, CDU/CSU ise yüzde 19,5 seviyesindeydi. INSA’nın 14 Eylül tarihli araştırması da AfD’nin CDU/CSU’nun belirgin biçimde önünde olduğunu göstermişti.

Ankette SPD bir puanlık artışla yüzde 13,5 seviyesine yükseldi. Yeşiller ise yarım puanlık gerilemeyle yüzde 13,5’e indi.

Böylece iki parti aylardır ilk kez aynı seviyede ölçüldü.

Sol Parti yüzde 10,5 ile beşinci sırada yer alırken, FDP yüzde 4,5, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 3,5 seviyesinde kaldı.

Bu sonuçlara göre FDP ve BSW, federal seçimlerde uygulanan yüzde 5 barajının altında bulunuyor.

ANKETE 2 BİN 4 KİŞİ KATILDI

INSA araştırması 18-21 Eylül tarihleri arasında toplam 2 bin 4 kişiyle gerçekleştirildi.

Araştırmanın bir bölümünün 20 Eylül’de yapılan Berlin Temsilciler Meclisi ve Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerinden sonra gerçekleştirilmiş olması, sonuçların seçimlerin hemen ardından oluşan siyasi atmosferi kısmen yansıtabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte kamuoyu araştırmaları seçim sonucu tahmini değil, araştırmanın yapıldığı dönemdeki seçmen eğilimlerini gösteren anlık ölçümler olarak değerlendiriliyor.

Son eyalet seçimleri, anketlerle sandık sonuçları arasındaki farkları da yeniden gündeme getirdi.

Mecklenburg-Vorpommern’de seçim öncesindeki son anketlerde CDU çoğunlukla yüzde 6-7 bandında ölçülüyordu. Sandıkta ise parti yüzde 4,9 oy alarak yüzde 5 barajının altında kaldı ve eyalet parlamentosuna giremedi. AfD yüzde 38,2 ile birinci, SPD ise yüzde 35,5 ile ikinci oldu.

CDU’nun barajın altında kalması, partinin Almanya’da ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kalması anlamına geldi.

BERLİN’DE SOL PARTİ ANKETLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Berlin’de de son kamuoyu araştırmaları Sol Parti ile CDU arasında daha yakın bir yarış öngörüyordu.

Seçimden üç gün önce yayımlanan ZDF Politbarometer araştırmasında Sol Parti yüzde 22, CDU yüzde 20 seviyesinde ölçülmüştü.

Sandık sonucunda ise Sol Parti yüzde 25,7 ile birinci olurken CDU yüzde 18,8’de kaldı. AfD yüzde 16,3, Yeşiller yüzde 14,3, SPD ise yüzde 12,1 oy aldı.