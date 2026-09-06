Almanya’da siyasi dengeleri değiştirecek seçim: AfD sandığa açık ara önde gidiyor

Almanya’nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde kritik seçim için oy verme işlemi başladı.

Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Sandıklar 18.00’de kapanacak ve hemen ardından ilk tahminlerin açıklanması bekleniyor.

Eyalet seçim kuruluna göre ilk ara sonuçların saat 19.00 civarında yayımlanmaya başlanması, ardından sonuçların düzenli aralıklarla güncellenmesi öngörülüyor.

Seçimin Almanya genelinde yakından izlenmesinin en önemli nedeni, AfD’nin anketlerde açık ara birinci sırada bulunması.

Sandık öncesindeki son ankette AfD yüzde 42 ile ilk sırada yer alırken, Başbakan Friedrich Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 22’de kaldı.

AfD’nin başbakan adayı Ulrich Siegmund, partisinin eyalet yönetimini devralmasını hedefliyor. AfD bugüne kadar Almanya’da hiçbir eyalet hükümetini yönetmedi.

Yaklaşık 20 puanlık fark AfD’ye önemli bir avantaj sağlasa da son anketler partinin tek başına hükümet kurabilmesi için gerekli çoğunluğa ulaşamayabileceğine işaret ediyor.

GÖZLER YÜZDE 5 BARAJINDA

Seçimin sonucunda küçük partilerin alacağı oy oranı hükümet kurma hesapları açısından kritik önem taşıyor.

Almanya’da eyalet parlamentosuna girebilmek için yüzde 5 seçim barajının aşılması gerekiyor. Baraj sınırındaki partilerin parlamentoya girip girememesi, milletvekili dağılımını ve olası koalisyon seçeneklerini doğrudan etkileyebilir.

Son ankette Sol Parti yüzde 11, SPD yüzde 8, Yeşiller yüzde 6 seviyesinde görünürken, BSW yüzde 4 ve FDP yüzde 3 ile barajın altında kalıyordu.

AfD sandıktan birinci çıksa bile hükümeti kurup kuramayacağı belirsizliğini koruyor.

Almanya’daki büyük siyasi partilerin önemli bölümü AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor. AfD’nin mutlak çoğunluğu elde edememesi halinde hükümet kurma sürecinin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor.

AfD’nin başbakan adayı Ulrich Siegmund da seçim öncesinde partisinin ancak tek başına çoğunluğu elde etmesi halinde eyalet başbakanlığına aday olacağını açıklamıştı.

CDU 20 YILI AŞKIN SÜREDİR EYALETİ YÖNETİYOR

CDU ise 20 yılı aşkın süredir yönetimde olduğu Saksonya-Anhalt’ta iktidarını korumaya çalışıyor.

Eyalet Başbakanı Sven Schulze, AfD ile herhangi bir koalisyona gitmeyeceklerini açıkça ilan etti.

AfD’nin birinci olmasına rağmen mutlak çoğunluğu elde edememesi durumunda CDU öncülüğünde alternatif bir hükümet kurulması gündeme gelebilir. Ancak partiler arasındaki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle azınlık hükümeti seçeneği de olası senaryolar arasında bulunuyor.

Saksonya-Anhalt seçimleri yalnızca eyalet siyaseti açısından değil, Başbakan Friedrich Merz ve federal hükümet açısından da önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor.

AfD’nin anketlerdeki büyük yükselişini sandığa yansıtması, Almanya’da geleneksel partilerin aşırı sağ karşısındaki stratejisine ilişkin tartışmaları daha da büyütebilir.

AfD’nin mutlak çoğunluğu elde ederek hükümeti tek başına kurması halinde ise parti, Almanya’da ilk kez bir eyalet yönetiminin başına geçmiş olacak.

MEVCUT PARLAMENTODA SANDALYE DAĞILIMI

Bir önceki seçim sonucunda Saksonya-Anhalt Eyalet Parlamentosu’nda CDU 40, AfD 23, Sol Parti 12, SPD 9, FDP 7 ve Yeşiller 6 sandalye kazanmıştı.

Son kamuoyu araştırmaları, bugünkü seçim sonucunda parlamentodaki siyasi tablonun büyük ölçüde değişebileceğine işaret ediyor.