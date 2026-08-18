Almanya’da Suriyeli mültecilerin statüsü geri alınıyor

Almanya’da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) Suriyelilere verilen mülteci ve koruma statülerine yönelik incelemelerinde dikkat çekici bir artış yaşandı.

Alman hükümetinin bir parlamento soru önergesine verdiği yanıta göre, 2026’nın ilk altı ayında Suriyelilere ait 8 bin 320 dosya yeniden değerlendirildi. İncelemelerin yaklaşık yüzde 23’ü, koruma statüsünün geri alınması veya iptal edilmesiyle sonuçlandı.

Suriyelilerin koruma statüsünün kaldırılma oranı önceki yıllarda çok daha düşük seviyelerdeydi.

2025 yılında yeniden incelenen dosyaların yaklaşık yüzde 4’ünde, 2024’te ise yaklaşık yüzde 3’ünde koruma statüsünün sona erdirildiği bildirildi.

Koruma statüsünün geri alınması, kişinin mülteci veya sığınmacı olarak korunmasını gerektiren koşulların artık geçerli olmadığına karar verilmesi halinde uygulanıyor. Bu değerlendirmede özellikle kişinin geldiği ülkedeki siyasi ve güvenlik koşullarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınıyor.

YANLIŞ BEYAN DURUMUNDA STATÜ İPTAL EDİLEBİLİYOR

Koruma statüsünün tamamen iptal edilmesi ise daha sınırlı durumlarda uygulanıyor.

Bu karar, kişinin iltica başvurusu sırasında kökeni veya ülkesinden ayrılma gerekçeleri konusunda yanlış ya da yanıltıcı bilgi verdiğinin sonradan ortaya çıkması halinde alınabiliyor.

Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından yüz binlerce Suriyelinin ülkesine döndüğü belirtiliyor.

Geri dönüşlerin büyük bölümünün Türkiye, Lübnan ve Ürdün’den gerçekleştiği ifade ediliyor.

Ancak Suriye’de güvenlik koşulları kırılganlığını koruyor. Ülkenin bazı bölgelerinde farklı dini ve toplumsal gruplar arasında şiddet olayları yaşanırken, milyonlarca kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

İç savaş sırasında ağır çatışmaların yaşandığı bölgelerde ise barınma ve konut sorunu devam ediyor.

SINIR DIŞI EDİLMELER ŞİMDİLİK SINIRLI

Bir Suriyelinin koruma statüsünün kaldırılması, kişinin otomatik olarak Suriye’ye gönderileceği anlamına gelmiyor.

Koruma statüsünü kaybeden kişinin çalışma yoluyla başka bir oturum hakkı elde edememesi veya vatandaşlık imkanından yararlanamaması halinde dahi sınır dışı işlemlerinin kısa vadede uygulanması zor görünüyor.

Bunun başlıca nedenlerinden biri, her sınır dışı işlemi için Suriye’deki geçiş yönetimi ve yerel makamlarla işbirliği yapılmasının gerekmesi.

Alman hükümetinin verilerine göre, 2026’nın ilk üç ayında Almanya’dan Suriye’ye yalnızca 3 zorunlu sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.