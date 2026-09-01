Almanya-Rusya hattında yeni gerilim: Karşılıklı hamleler peş peşe geldi

Almanya ile Rusya arasında Leipzig-Halle Havalimanı’nda bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yeni bir gerilim yaşanıyor. Berlin’in Rusya’ya yönelik yeni tedbirlerinin ardından Moskova’dan misilleme açıklaması geldi.

ALMANYA’DAN RUSYA’YA YENİ TEDBİRLER

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya karşı alınan yeni tedbirler kapsamında Bonn’daki Rus Konsolosluğu ile Moskova’daki Rusya Evi’nin kapatılması talimatının verildiğini duyurdu.

Kararın gerekçesi olarak ise geçtiğimiz ay Leipzig'de havalimanındaki drone saldırısı gerekçe gösterildi.

Almanya, patlayıcı saldırının arkasında Rus istihbarat servisinin (GRU) olduğunu resmi olarak açıkladı:

"Semtex ve PETN patlayıcılarla donatılmış, bir ateşleme düzeneğine sahip bir dört rotorlu insansız hava aracının, Ukrayna kargo uçaklarının yakınında bulunduğu tespit edildi - ateşleme düzeneği arızalandı.

MOSKOVA’DAN MİSİLLEME: “TÜM KARARLARA YANIT VERECEĞİZ”

Almanya’nın kararlarının ardından Rusya’dan sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın İHA olayı nedeniyle aldığı kararlara karşılık vereceklerini söyledi.

Zaharova, Almanya’nın Rusya’yı suçlayan iddialarına ilişkin “Ortaya herhangi bir ciddi kanıt konulmadı çünkü kanıt yok ve olamaz” dedi.

Berlin’in ikili ilişkilerde gerilimi artırmayı tercih ettiğini savunan Zaharova, “Moskova, Rusya’ya karşı alınan tüm kararlara yanıt verecek” ifadelerini kullandı.

KREMLİN: “HERHANGİ BİR KANIT ORTAYA KONULMADI”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Almanya’nın suçlamalarını reddetti.

Peskov, böylesine ciddi suçlamaların kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Herhangi bir kanıt ortaya konulmadı. Almanya, gerginliği artırma yolunu izliyor” dedi.