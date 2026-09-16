Almanya’nın organize suç raporunda Türkiye detayı: Gelen sahte tabancalara dikkat çekildi

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA), ülkedeki organize suç yapılanmalarının yapısında önemli bir değişim yaşandığı uyarısında bulundu.

BKA’nın Berlin’de açıkladığı 2025 Organize Suçlar Raporu’na göre suç örgütleri artık daha fazla uluslararası bağlantı kuruyor, dijital platformları kullanıyor ve faaliyetlerini farklı kişiler arasında bölüştürüyor.

BKA Başkanı Holger Münch, “Organize suç yüzünü değiştiriyor. Suç ağları bugün çok daha dijital bağlantılı, uluslararası ve iş bölümü içinde hareket ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre 2025’te yürütülen organize suç soruşturmalarının yüzde 69’unda sınır aşan bağlantılar tespit edildi.

Almanya’da 2025 yılında organize suç yapılanmalarına ilişkin toplam 683 soruşturma yürütüldü. Bu sayı 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Soruşturmalarda 7 bin 988 şüpheli tespit edildi. Şüpheli sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13’ten fazla artarak son 5 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Şüphelilerin 2 bin 722’sinin Alman, 664’ünün Türkiye, 402’sinin Suriye, 281’inin Arnavutluk ve 258’inin Polonya vatandaşı olduğu bildirildi.

BKA verilerine göre organize suç soruşturmalarında uyuşturucu ticareti ilk sıradaki yerini korurken bunu ekonomik suçlar, vergi ve gümrük suçları, göçmen kaçakçılığı, mal varlığına karşı suçlar ve kara para aklama izledi.

Şiddet suçlarının ana faaliyet alanını oluşturduğu organize suç soruşturmalarının sayısı ise bir yılda 11’den 31’e yükseldi.

“GEN-Z MAFYASI” SOSYAL MEDYADA SAHNEDE

BKA’nın en dikkat çekici uyarılarından biri, genç suçluların sosyal medya kullanımına ilişkin oldu.

Raporda, geçmişte organize suç örgütlerinin temel özelliklerinden birinin gizlilik olduğu ancak özellikle genç kuşak suçluların artık sosyal medyada para, güç, statü ve şiddeti açık biçimde sergilediği belirtildi.

BKA bu yeni yapılanmaları “Gen-Z mafyası” olarak tanımlıyor.

Suç ağlarının sosyal medya üzerinden yalnızca propaganda yapmadığı, aynı zamanda silah, lojistik, kara para aklama ve şiddet eylemleri gibi “hizmetler” sunduğu belirtiliyor.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI ŞİDDET İÇİN DEVŞİRİYORLAR

BKA’ya göre suç dünyasında dikkat çeken yeni yöntemlerden biri de şiddet eylemlerinin “hizmet” olarak sipariş edilmesi.

Sosyal medya üzerinden para karşılığında saldırı gerçekleştirecek kişilerin devşirildiği, bu kişiler arasında 13 yaşındaki çocukların dahi bulunduğu bildirildi.

Sistemde saldırıyı planlayan, parasını ödeyen ve eylemi gerçekleştiren kişilerin çoğu zaman birbirini hiç görmediği belirtiliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yöntemi, “Biri planlıyor, biri ödüyor, biri vuruyor” sözleriyle anlattı.

ŞİDDET “HİZMET” OLARAK SATILIYOR

BKA, organize suç örgütlerinin güç gösterisi yapmak, rakiplerini sindirmek veya hesaplaşmak için giderek daha yoğun şiddete başvurduğunu belirtti.

Raporda örnek olarak, 2024 yazından itibaren Köln ve çevresinde yaşanan patlama ve silahlı saldırılar gösterildi. Olayların bir uyuşturucu sevkiyatının çalınmasıyla başlayan suç örgütleri arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olduğu belirtildi.

BKA’ya göre saldırıların dışarıdan kişilere yaptırılması ve özellikle gençlerin para karşılığında şiddet eylemlerine yönlendirilmesi giderek daha sık görülüyor.

Raporda suç örgütlerinin silahlanmasındaki artışa da dikkat çekildi.

2025’te silahlı olduğu belirlenen şüphelilerin oranı üst üste üçüncü kez artarak yüzde 5,8’e ulaştı.

Organize suç soruşturmalarının yüzde 30,3’ünde en az bir silahlı şüpheli tespit edildi. Bu oran 2024’te yüzde 28,4 düzeyindeydi.

BKA’nın verilerine göre organize suç soruşturmalarında ele geçirilen 556 silahın yaklaşık dörtte üçü yasa dışıydı; şüphelilerin bu silahları bulundurmak için gerekli ruhsatlara sahip olmadığı belirtildi.

BKA’DAN TÜRKİYE ÇIKIŞLI SAHTE SİLAH UYARISI

Alman güvenlik makamları, suç örgütlerinin silaha erişimini kolaylaştıran unsurlardan birinin de sahte silah üretimi olduğunu belirtti.

BKA’ya göre özellikle Türkiye’den Almanya’ya kaçırılan profesyonel tabanca taklitleri yasa dışı silah piyasasında giderek daha fazla görülüyor.

Bu silahların bazıları görünüş olarak orijinallerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde üretiliyor. Taklit silahların ateş edebilir durumda olduğu ancak genellikle bazı teknik kusurlar taşıdığı ifade edildi.

BKA, suç örgütlerinin giderek daha uluslararası, dijital ve parçalı bir yapıya dönüşmesinin mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekerken sosyal medya şirketleri ve uluslararası güvenlik birimleriyle daha yakın işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.