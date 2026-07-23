Almanya ordusunda personel açığı büyüyor: Kadınlar neden orduya katılmak istemiyor?

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), ciddi personel açığını kapatmak için kadınların orduya katılımını artırmaya çalışıyor. Ancak cinsiyetçilik, aile yaşamıyla askerlik mesleğini bağdaştırmanın güçlüğü ve kadın rol modellerinin azlığı, genç kadınların Bundeswehr’e ilgisini sınırlıyor.

Alman uluslararası yayın kuruluşu DW’nin Berlin’de görüştüğü genç kadınların büyük bölümü, orduda görev yapmaya sıcak bakmadığını belirtti.

Görüşülen kadınlardan biri, askerlik mesleğinin eğitim ve kariyer planlarıyla uyuşmadığını söylerken, bir diğeri savaşa tamamen karşı olduğunu ifade etti. Bazı kadınlar ise orduda görev yapan tanıdıklarından sık sık cinsiyetçi davranışlara maruz kaldıklarını duyduklarını belirtti.

DW’nin görüşmeleri temsili bir araştırma niteliği taşımasa da kadınların Bundeswehr’e yönelik sınırlı ilgisini ortaya koyuyor.

Bundeswehr’de görev yapan aktif askeri personelin yalnızca yüzde 13,7’sini kadınlar oluşturuyor. Muharip birliklerde ise bu oran yaklaşık yüzde 10’a kadar geriliyor.

Bu oranlar, Bundeswehr’in belirlediği yüzde 20’lik kadın personel hedefinin oldukça altında kalıyor. Federal Meclis Silahlı Kuvvetler Komiseri’nin yıllık raporuna göre, kadın adayların oranı 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla geriledi.

2035’E KADAR 75 BİN YENİ ASKER HEDEFİ

Almanya, ulusal savunma kapasitesini güçlendirmek ve NATO yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla asker sayısını 2035’e kadar en az 75 bin artırmayı planlıyor.

Bundeswehr bu nedenle yeni personel kazanmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Ancak kadınların orduya katılımını artırmaya yönelik girişimler sınırlı sonuç veriyor.

Yeşiller Partisi’nin savunma politikaları sözcüsü Sara Nanni, kadınların da erkekler kadar orduya katılmak istemesi halinde personel açığının bu ölçüde tartışılmayacağını söyledi.

Nanni’ye göre kadınlar Bundeswehr’e katılsalar bile erkeklere kıyasla daha erken ayrılıyor. Bunun başlıca nedenlerinden birini aile kurma planları oluşturuyor.

Çocuk bakım hizmetleri, uzaktan çalışma ve yarı zamanlı görev seçenekleri sunulmasına rağmen askerlik mesleğinin aile yaşamıyla bağdaştırılması kolay olmuyor.

Nanni, ordunun operasyonel hazırlığının her zaman öncelikli olması nedeniyle esnek çalışma modellerinin belirli sınırları bulunduğunu vurguladı.

CİNSEL TACİZ VE AYRIMCILIK İDDİALARI

Bundeswehr bünyesinde ortaya çıkan cinsel taciz ve ayrımcılık vakaları da kadınların orduya katılımını olumsuz etkiliyor.

Nanni, orduda saygın ve nitelikli çok sayıda erkek personel bulunduğunu ancak cinsel taciz ve ayrımcılık vakalarının da göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Savunma Bakanlığı’nın bu sorunları uzun yıllar yeterince ciddiye almadığını savundu.

Almanya’nın güneybatısındaki Zweibrücken kentinde bulunan 26’ncı Paraşütçü Alayı’nda yaşananlar, tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Birlikte görev yapan 50’den fazla asker hakkında uyuşturucu kullanımı, aşırı sağcı faaliyetler ve cinsel saldırı iddiaları nedeniyle soruşturma yürütülüyor. Soruşturmaların, kadın askerlerin yaptığı ihbarlar üzerine başlatıldığı bildirildi.

Bundeswehr’den yapılan açıklamada, suçlamaların toplam personel sayısına oranla düşük olduğu savunulurken, cinsel suçlara karşı “sıfır tolerans” politikası uygulandığı belirtildi.

Bundeswehr, Alman toplumunda hâlâ erkek egemen bir kurum olarak görülüyor.

Kadınların muharip birliklerde görev yapmasına ancak 2001 yılında izin verildi. Bu tarihten önce kadınlar yalnızca sağlık hizmetleri gibi belirli birimlerde görev alabiliyordu.

Kadın personel oranı bugün NATO’nun yüzde 13,9’luk ortalamasına yaklaşsa da üst düzey görevlerdeki kadın sayısı son derece düşük kalıyor.

“ASKERLİK ÖZGÜVENİMİ ARTIRDI”

Orduya gönüllü olarak katılan bazı kadınlar ise askerüllü olarak katılan bazı kadınlar ise askerlik deneyiminin kariyerlerine olumlu katkı sağladığını düşünüyor.

Alman Hava Kuvvetleri’nde yedek subay olarak görev yapan Münihli avukat Keri Hoppe, askerlik deneyiminin özgüvenini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Hoppe, kadın olduğu için cinsiyetçilik veya yapısal ayrımcılıkla karşılaşmamasını büyük bir şans olarak değerlendirdi.

KADIN ROL MODELİ EKSİKLİĞİ

Hoppe’ye göre Bundeswehr’de kadınların örnek alabileceği yeterli sayıda rol modeli bulunmuyor.

Orduda görev yapmış bir kadın tanımayan gençlerin kendilerini bu mesleğin içinde hayal etmesinin daha zor olduğunu belirten Hoppe, güçlü kadın rol modellerinin artmasının başvuru oranlarını yükseltebileceğini söyledi.

Bundeswehr’de bugün 25 binden fazla kadın asker görev yapmasına rağmen üst rütbelerdeki temsil oldukça sınırlı.

Alman ordusundaki toplam 220 general ve amiral arasında yalnızca üç kadın bulunuyor. Bu isimlerin en öne çıkanı, geçen yıldan bu yana Bundeswehr Genel Müfettiş Yardımcılığı görevini yürüten Nicole Schilling.

Schilling, karma ekiplerin daha başarılı sonuçlar verdiğini belirterek Bundeswehr’de daha fazla kadına ihtiyaç olduğunu vurguladı.