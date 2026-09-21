Almanya ve İtalya sağında yakınlaşma: AfD ve Futuro Nazionale güçlerini birleştiriyor

İtalya’nın Orvieto kentinde düzenlenen “Orvieto ’26” etkinliği, Avrupa sağındaki yeni siyasi yakınlaşmalardan birine sahne oldu.

Futuro Nazionale lideri Roberto Vannacci ile AfD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Jongen aynı etkinlikte buluşarak iki siyasi hareket arasındaki ortaklıklara dikkat çekti.

Vannacci, AfD’nin Almanya’daki son yükselişini yakından takip ettiklerini belirterek partinin deneyiminin Futuro Nazionale açısından incelenmesi gerektiğini söyledi. Vannacci, iki partinin programlarında “çok sayıda ortak nokta” bulunduğunu ifade etti.

The Telegraph’a konuşan Jongen, AfD ile Futuro Nazionale’yi “ortak” ve “kardeş partiler” olarak gördüğünü söyledi.

İki hareketin ulusal egemenliğin güçlendirilmesi, Avrupa Birliği’nin yetkilerinin azaltılması ve ülkelerin kültürel kimliklerinin korunması gibi başlıklarda benzer görüşlere sahip olduğunu belirten Jongen, bazı politika alanlarında ise farklılıkların bulunduğunu kabul etti.

Jongen, Orvieto’daki konuşmasında Almanya ile İtalya’nın AB içinde “anonim bir yapıya dönüşmeden” birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu.

Etkinliğin organizatörlerinden eski Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno da daha önce buluşmanın amacını “Alman egemenlikçiliği ile İtalyan egemenlikçiliği arasında köprü kurmak” sözleriyle açıklamıştı.

AFD’NİN SEÇİM BAŞARISI YAKINDAN İZLENİYOR

Buluşma, AfD’nin Almanya’daki bölgesel seçimlerde oylarını önemli ölçüde artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Vannacci, AfD’nin son dönemdeki yükselişini “üzerinde çalışılması gereken bir deneyim” olarak değerlendirdi ve partisinin Almanya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

İtalya’da ise Futuro Nazionale son dönemde kamuoyu yoklamalarında desteğini artırdı. Reuters, partinin oy oranının yaklaşık yüzde 8’e ulaştığını ve Başbakan Giorgia Meloni’nin iktidar koalisyonundaki bazı partileri geride bıraktığını aktardı.

Orvieto’daki etkinlikte iki parti arasındaki en belirgin ortak konulardan biri göç politikaları oldu.

Jongen, AfD’nin Almanya’daki yükselişini eski Başbakan Angela Merkel döneminde 2015 yılında uygulanan sığınmacı politikasına yönelik tepkiyle ilişkilendirdi. Almanya’nın geçmişte İtalya dahil Avrupa’nın güneyinden işçi göçü aldığını hatırlatan Jongen, günümüzdeki göç hareketlerinin bundan farklı olduğunu savundu.

Vannacci de uzun süredir göç politikalarının sertleştirilmesini savunuyor. Futuro Nazionale, ulusal egemenlik, göç, AB’nin yetkileri ve geleneksel toplumsal değerler gibi konuları siyasi programının temel başlıkları arasında gösteriyor.

UKRAYNA KONUSUNDA MELONİ’DEN AYRILIYOR

Vannacci ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki önemli görüş ayrılıklarından biri ise Ukrayna savaşı.

İtalya’nın eski Moskova askeri ataşesi olan Vannacci, Orvieto’daki konuşmasında Ukrayna’daki savaşın Kiev açısından “kaybedilmiş” olduğunu savunarak çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. AfD de Almanya’nın Ukrayna politikasına ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara uzun süredir eleştirel yaklaşıyor.

Meloni hükümeti ise Ukrayna’ya siyasi ve askeri desteğini sürdürüyor. Meloni, Roma’nın Kiev’e verdiği destekten geri adım atmayacağını birçok kez yineledi.

AfD ve Futuro Nazionale arasındaki bir diğer ortak nokta Avrupa Birliği’nin mevcut yapısına yönelik eleştiriler.

Jongen, iki partinin ülkelerin egemenliklerinin güçlendirilmesini ve bazı yetkilerin AB kurumlarından yeniden ulusal yönetimlere devredilmesini savunduğunu söyledi.

Orvieto’daki toplantının organizatörleri de etkinliği Avrupa’da ulusal egemenliği önceleyen siyasi hareketler arasında daha geniş bir işbirliği oluşturma girişimi olarak tanımladı.

MELONİ İLE OLASI İTTİFAK TARTIŞMASI

Futuro Nazionale’nin yükselişi İtalya’daki sağ ittifakın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Vannacci, seçim ittifaklarına ilişkin kararların sandığa yakın dönemde alınacağını belirterek partisinin temel siyasi ilkelerinden taviz vermeyeceğini söyledi.

Orvieto toplantısında konuşan Alemanno ise Meloni’nin mevcut merkez sağ koalisyonu ile Vannacci arasında gelecekte yeni bir siyasi denklem oluşabileceğini savundu.

İtalya’da seçimlere henüz zaman bulunurken, AfD ile Futuro Nazionale arasındaki Orvieto buluşması Avrupa’daki milliyetçi ve egemenlikçi partiler arasında sınır ötesi işbirliği arayışının yeni örneklerinden biri olarak öne çıktı.