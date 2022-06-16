Almanya ve Slovakya'dan Ukrayna'ya askeri destek: ÇNRA sistemleri ve helikopterler gönderilecek
Almanya, Ukrayna'ya çok namlulu roket atar (ÇNRA) sistemi gönderecek.
Almanya'nın, Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi olan "Mars 2" göndereceği bildirildi.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın özellikle topçu birliklerinin kullandığı silahlara gereksinim duyduğunu belirterek, "Almanya olarak ordumuz envanterinde bulunan 3 Mars 2 çok namlulu roket atar sistemi ve yüzlerce roketi verme kararı aldık. Mars 2 sisteminin eğitimini de partnerlerimiz ABD ve İngiltere ile yapacağız" dedi.
Christine Lambrecht, Mars 2'lerin temmuz sonunda ya da Ağustos başında Ukrayna'ya sevk edilmesinin planlandığını ifade etti.
Lambrecht, Ukrayna'nın egemenliğini koruması için bu desteği verdiklerini sözlerine ekledi.
SLOVAKYA HELİKOPTER VE GRAD FÜZELERİ GÖNDERECEK
Slovakya da Ukrayna'ya askeri yardımda bulunduğunu açıkladı.
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, dün gece Brüksel'de yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısından sonra ülkesinin yardımlarını sosyal medyadan duyurdu.
Nad, Ukrayna'ya 5 Mi serisi helikopterin yanı sıra binlerce 122 milimetre Grad roketi hibe ettiklerini bildirdi. Slovakya daha önce de Ukrayna'ya S-300 sistemleri hibe etmişti.
ABD 4 M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve GMLRS Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi, İngiltere de 3 M270 MLRS fırlatıcısını Ukrayna'ya göndereceğini duyurmuştu.
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