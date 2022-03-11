Almanya'da bir hastane Rus ve Belaruslu hastaları kabul etmiyor
Almanya'da özel bir hastanenin, Rus ve Belarusluları hasta olarak kabul etmeme kararı aldığı ortaya çıktı.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Münih'teki Latros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu.
Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istendi.
Rus ordusunun Belarus hükümetinin yardımıyla Ukrayna'yı işgalinin şiddetle kınandığı belirtilen yazıda, "Rusya özgürlüğümüzü ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle, şu andan itibaren ve bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rusya ve Belarus vatandaşı tarafımızdan tedavi edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Yazının sosyal medyaya düşmesinin ardından klinik, çok sayı kişi tarafından eleştirildi.
Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak söz konusu vatandaşların hasta olarak kabul edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.
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