Almanya’da, Rusya'ya destek!

11 Nisan 2022 Pazartesi, 02:23

Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentindeki Opera Meydanı'nda düzenlenen Rusya yanlısı gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler Rusya ve eski Sovyetler Birliği bayrakları taşıyarak "Rusya" ve "Donbas Rusya'nındır" şeklinde slogan attı.

Rusya yanlısı protestolara karşı düzenlenen Ukrayna yanlısı bir gösteride ise, “utanç” şeklinde slogan atıldı. Polis, iki grubun arasında yer alarak güvenliği sağladı.

Alman Polisi'nin raporuna göre, Hannover kentinde ise 400 arabadan oluşan bir konvoyda yaklaşık 600 protestocu tarafından Rusya yanlısı gösteri yapıldı.

Osnabrück kentinde de ırkçılığa ve nasyonalizme karşı düzenlenen bir gösteride polis, üzerinde Rusya yanlısı yazıların yer aldığı dövizlerle eyleme katılmaya çalışanlara izin vermedi.

Lörrach şehrinde ise 120 araçlık konvoy oluşturularak Rusya, eski Sovyetler Birliği ve Almanya bayrakları taşındı.



"BARBARCA SALDIRGANLIK YÜCELTİLİYOR"

Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andre Melnik, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı gösterilerde Rus bayrağının ve diğer Rus sembollerinin taşınmasının yasaklanmasını talep etti.

Melnik, Rus sembollerinin eylemlerde gösterilmesinin düşünce özgürlüğüyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, bunun Avrupa’nın ortasında "barbarca saldırganlığın yüceltilmesi" ile ilgili bir durum olduğunu kaydetti.