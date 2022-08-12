Almanya'dan Mali hamlesi: Alman askerlerinin görevini askıya aldı
Almanya MINUSMA misyonu kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görevini askıya aldı.
Almanya'nın Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında Mali'deki Alman askerlerinin görevini şimdilik askıya aldığı bildirildi.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Savunma Bakanı Chrisitne Lambrecht'in dün Malili mevkidaşı Sadio Camara ile görüştüğünü ve üzerinde bugüne kadar anlaşma sağlanamayan uçuş yasağı gibi şartların uygulanmayacağının güvencesini aldığını belirtti.
Arne Collatz, güvence vermesine rağmen Mali hükûmetinin bugün planlanan bir uçuşa izin vermediğini aktararak, bu uçuş ile bölgedeki personelin değiştirilmesinin öngörüldüğünü, plan gerçekleşmeyince 150 personelin Mali'ye gidemediğini kaydetti.
Collatz, Bakan Lambrecht'in Federal Meclis Savunma Komisyonunu bilgilendirdiğini, Mali'deki operasyonların şimdilik askıya alındığını ifade etti.
Collatz ayrıca, Lambrecht'in, mevkidaşı Camara için "Eylemleri ile sözleri farklı dilde konuşuyor" ifadesini kullandığını aktardı.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de prensip olarak Almanya'nın uluslararası barış misyonuna katılmaya hazır olduğunu ancak bunun oradaki hükûmet tarafından desteklenmesi gerektiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de bu konunun Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında ele alınacağını, Mali'deki Rus etkisini endişeyle karşıladıklarını söyledi.
Sasse, bu konuları bir süre önce Mali yönetimiyle görüştüklerini dile getirdi.
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