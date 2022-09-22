Almanya'dan Rusya'ya mesaj: Moskova'dan gelen tepkiler, Kiev'e desteğimizi daha da artırıyor
Almanya, Rusya'dan gelen açıklamaların Ukrayna'ya desteği etkilemediğini, aksine "artırdığını" duyurdu.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Fransız mevkidaşı Sebastien Le Cornu ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Christine Lambrecht, Rusya'nın kısmi seferberliği ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde planlanan referandumların Almanya'nın, Kiev'e askeri desteğini "etkilemeyeceğini" söyledi.
Lambrecht, "Daha ziyade, Putin'in, Ukrayna'nın sahadaki başarılarına verdiği bu tepki, bizi Ukrayna'yı desteklemeye ve bu açık destek sinyalini göndermeye teşvik ediyor" dedi.
Lambrecht, ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tehditlerine" karşı vereceği cevapların "çok tutarlı ve net" olacağını belirterek, "Aldığımız kararlardan hiçbir sapma olmayacak. Cesur mücadelelerinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Lambrecht, Alman tanklarının Ukrayna'ya "çok hızlı bir şekilde" teslim edilebilmesi için çalıştıklarını, Yunanistan ve Slovenya ile yeni gönderilecek silahlar konusunda "diyalog" halinde olduklarını dile getirdi.
Lambrecht ayrıca, ülkesinin, Ukrayna'ya askeri yardım kapsamında ek topçu sistemleri ve çok namlulu roketatar sistemi (ÇNRA) tedarik edeceğini de sözlerine ekledi.
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