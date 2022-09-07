Almanya'dan Ukrayna mesajı: Tek başımıza hareket etmeyeceğiz

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:07

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te devam eden 2023 bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya müttefiklerle destek verdiklerine işaret ederek, Ukrayna'ya ağır ve etkili silahların sağlandığını vurguladı.

OIaf Scholz, gerektiği sürece, Ukrayna'ya bu desteğin müttefiklerle devam edeceğini aktararak, "Almanya tek başına hareket etmeyecek. Bu ciddi, sorumsuzca bir hata olur" ifadesini kullandı.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, Avrupa'daki güvenlik ve barış düzeni için bir tehdit olduğunu yineledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olaf Scholz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri Meclis Grubu Başkanı Friedrich Merz'in, hükümetin artan enerji fiyatları konusunda önlemler almadığı suçlamalarına cevap vererek, enerji krizine karşı Aralık ayında savaş başlamadan önce önlemler almaya başladıklarını anımsattı.

Scholz, Rus gazından bağımsız olmak için Almanya'nın kuzeyinde sıvılaştırılmış gaz terminalleri kurduklarını ve bunların ocak ayında faaliyete geçeceğini, gaz tasarruf ettiklerini ve şu an gaz depolarının doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığını anlatarak, CDU/CSU'nun büyük ortağı olduğu koalisyon hükümeti döneminde geçen yıl bu önlemlerin alınmadığını söyledi.

Scholz, Almanya'da, bu krizin üstesinden gelinmesi için hazırlık yapıldığını, tüm gerginliklere rağmen bu kışı atlatacaklarını ifade ederek, "Ülkemizi hafife almayın. Bu ülkenin vatandaşlarını hafife almayın. Ülkemiz zor durumda birlikte büyür. Zor olduğunda kenetlenme gibi bir geleneğimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Scholz, krizde sorumsuzca siyaset yapılmaması uyarısında bulunarak, "Kim bölünmeden bahsederse toplumdaki uyumu tehdit eder. Bu şimdi yanlıştır" diye konuştu.

Scholz ayrıca, Almanya için güvenli enerji arzını sağlayacaklarını, ardından fiyatların yükselmesine karşı mücadele edeceklerini kaydetti.