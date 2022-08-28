Almanya'dan Ukrayna'ya mesaj: Gerektiği sürece destek verilecek

28 Ağustos 2022 Pazar, 15:38

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna savaşının daha uzun yıllar sürmesine hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Annalena Baerbock, Rus hükümetinin, "Ukrayna'yı boyunduruğu altına almaya ilişkin sabit düşüncesinden" vazgeçmediğini ifade ederek, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı hızlı bir şekilde alma düşüncesinin de yerine gelmediğini kaydetti.

Baerbock, bunun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaklarını vurgulayarak "Elbette savaşın bir an önce bitmesini isterim. Ancak maalesef Ukrayna'nın gelecek yaz da dostlarından yeni ağır silahlara ihtiyacı olacağını varsaymak zorundayız. Benim için şu nettir: Ukrayna özgürlüğümüzü, barış düzenimizi de savunuyor ve biz Ukrayna'ya mali ve askeri destek veriyoruz" dedi.

Baerbock, Putin'in masum insanları bombalamaya son vermesi ve tanklarını geri çekmesi durumunda ateşkesin mümkün olabileceğini ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı'nın bu emri her vakit verebileceğini belirtti.

Baerbock ayrıca , Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silahlar sağladığını aktararak "Ukraynalıların daha fazla ve daha hızlı teslimat istediğini anlıyorum. Ancak şu anda öncelikli olarak ihtiyaç duyulan, işler durumda olan yüksek modern sistemler nakledilebilir şekilde envanterimizde çok sayıda bulunmuyor" ifadesini kullandı.