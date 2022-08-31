Almanya'nın silah satışı Rusya-Ukrayna savaşıyla arttı
Almanya, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sebebiyle silah satışını arttırdı.
Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ocak-ağustos (24 Ağustos itibarıyla) döneminde Ukrayna’ya silah yardımıyla yaklaşık 5,1 milyar Euro'ya ulaştı.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, hükümet bu yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 5,1 milyar Euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Böylelikle 2021’nin aynı dönemine göre yüzde 76 artışa (2,9 milyar Euro) ulaşılmış oldu.
Verilere göre, Almanya'nın silah ve teçhizat ihracatının dörtte üçü Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerle Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve İsviçre’ye yapıldı.
Berlin, Kiev’e yaklaşık 686 milyon Euro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi.
Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2020’de 5,8 milyar Euro'nun ardından, 2021’de yaklaşık 9,04 milyar Euro'ya ulaşarak rekor kırmıştı.
Ülkenin söz konusu ihracatının yıllık ortalaması, son 5 yılda 6,85 milyar Euro olmuştu.
Öte yandan, Yeşiller partisi liderliğindeki Ekonomi Bakanlığı, ülkenin silah ihracatı kontrol yasasının güçlendirilmesi ve daha fazla şeffaflık sağlaması için çalışmalar yapıyor.
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