Altı yıllık kayıp dosyasından beton varil cinayeti çıktı

73 yaşındaki Wright, temmuz ayında cinayet, adaletin işleyişini engellemek amacıyla komplo kurma, yasal defin işlemini önleme ve silah suçlarından hüküm giymişti.

Mahkeme, Wright’a müebbet hapis cezası verdi. Wright’ın şartlı tahliye başvurusu yapabilmesi için en az 33 yıl 353 gün cezaevinde kalmasına hükmedildi.

55 yaşındaki Richard Dyson, İngiltere’nin South Yorkshire bölgesindeki Barnsley kentinde Wright’a ait arazide, otomobilinde yaşıyor ve çiftlikte çeşitli işlerde çalışıyordu.

Antika silah koleksiyonu bulunan Wright’ın, bazı eşyalarını çalıp sattığından şüphelendiği Dyson ile tartıştığı belirtildi.

Dyson’dan haber alamayan kızı, 25 Kasım 2019’da polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, altı yıl boyunca başına ne geldiğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadı.

Soruşturmada Wright ile Dyson’ın daha önce “çalınan silahlar” nedeniyle tartıştıkları bilgisinin elde edilmesi üzerine şüpheler Wright’a yöneldi.

Dyson’ın kalıntıları, Temmuz 2025’te Wright’a ait bir römorkta yapılan aramada bulundu. Mavi plastik bir varilin içindeki ceset parçalarının betonla kaplandığı belirlendi.

Otopsi sonucunda Dyson’ın kolundan ve göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

CESEDİ PARÇALAYIP ÇİMENTO SATIN ALDI

Eski bir kasap olan Wright’ın cinayetin ardından Dyson’ın cesedini parçaladığı, daha sonra bir yapı malzemeleri satıcısından çimento aldığı ortaya çıktı.

Wright’ın ceset parçalarını varile yerleştirip üzerine beton döktüğü, ardından varili bir römorka koyduğu belirlendi.

Römorkun içeriğinden habersiz bir komşusunu ikna eden Wright’ın, aracı başka bir çiftlikte yıllarca sakladığı tespit edildi.

Adli incelemelerde olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin Richard Dyson’a ait olduğu doğrulandı. Römorkta ayrıca Christopher Wright’ın adını taşıyan bir yaka kartı bulundu.

Wright’ın evinde ele geçirilen silahlar ve mühimmat üzerinde yapılan incelemede, bunların Dyson’ı öldürmekte kullanılan silah türüyle uyumlu olduğu belirlendi.

Polis, Wright’ın geniş bir silah koleksiyonuna sahip olmasına izin veren ruhsatının 2016 yılında iptal edildiğini de ortaya çıkardı.

Kararı açıklayan hâkim, Wright’ın eski bir kasap olduğunu hatırlatarak cesedi parçalayabilecek bilgi ve beceriye sahip olduğuna dikkat çekti.

Hâkim, Wright’a hitaben, “Böylesine korkunç bir şeyi yapabilecek kadar becerikliydin. Sıradan insanların çoğunun bunu yapmaya midesi dayanmazdı” dedi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINA 3 YIL HAPİS

Wright’ın çocukluk arkadaşı 72 yaşındaki Karl Schwalbe de suçun gizlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle adaletin işleyişini engellemek amacıyla komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Wright’ın cinayet gecesi Schwalbe’yi aradığı, güvenlik kamerası görüntülerinde ise Schwalbe’nin aracının Wright’ın evine gittiği ve yaklaşık bir saat sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Schwalbe, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık, Wright’ın altı yıl boyunca soruşturmayı engellemeye ve işlediği suçu gizlemeye çalıştığını belirtti.

Dyson’ın kızı Bethany Dainty ise mahkemeye sunduğu mağdur beyanında, babasının başına ne geldiğini yıllarca öğrenemediğini söyledi.

Dainty, “Gerçeği bilmediğim için yas tutamadım” ifadelerini kullandı.