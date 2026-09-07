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Amazon'a ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı: Uçuşlar askıya alındı

Amazon'a ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı: Uçuşlar askıya alındı

7.09.2026 00:13:00
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Amazon'a ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı: Uçuşlar askıya alındı

ABD'de Amazon’a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.
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Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın ardından havalimanındaki uçuşların yerel saatle 16.30’a kadar askıya alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

Uçaktaki mürettabatın durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

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