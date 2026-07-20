Andrew Tate ve Kardeşi Tristan hakkında 38 yeni suçlama: ABD'de gözaltına alındılar

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dünya genelinde tartışma yaratan Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, hukuk karşısında yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. İngiliz makamlarının ikili hakkında 38 yeni suçlama yöneltmesinin ardından, Tate kardeşler ABD'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 39 yaşındaki Andrew Tate; yedi yeni tecavüz iddiasının yanı sıra insan kaçakçılığı ve bir çocuğa ait müstehcen görüntülerle ilgili suçlamalarla yargılanacak. 37 yaşındaki kardeşi Tristan Tate hakkında ise iki tecavüz suçlaması ile cinsel sömürü amacıyla insan kaçakçılığına ilişkin üç suçlama dosyaya eklendi.

SUÇLAMA SAYISI 59'A ULAŞTI

Bedfordshire ve Hertfordshire polisi tarafından yürütülen geniş çaplı tahkikat kapsamında, kardeşler hakkındaki toplam suçlama sayısı 59'a yükseldi. İddia edilen suçların Temmuz 2010 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında işlendiği ileri sürülüyor. Yapılan son eklemelerle birlikte Andrew Tate Birleşik Krallık'ta toplam 42 suçlamayla, Tristan Tate ise 17 suçlamayla karşı karşıya kalmış durumda.

CPS Özel Suçlar Dairesi Başkanı Malcolm McHaffie, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu suçlama kararları, Bedfordshire Polisinden ek bir delil dosyasının alınmasının ardından verildi ve bu davadaki iddia edilen mağdur sayısını yediye çıkardı" ifadelerini kullandı. Gözaltıların ardından hem İngiltere hem de ABD vatandaşı olan kardeşlerin Birleşik Krallık'a iade edilmesi için adli mekanizmaların harekete geçirileceği bildirildi. ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü de gözaltıların doğrudan iade işlemleri kapsamında gerçekleştirildiğini doğruladı.

SAVUNMA MAKAMINDAN "SİYASİ SALDIRI" İDDİASI

Daha önce de benzer suçlamaları ve herhangi bir usulsüzlük yaptıklarını kesin bir dille reddeden Tate kardeşler, yeni iddialara karşı da masum olduklarını savunuyor. Kardeşleri temsil eden avukat Joseph McBride, gözaltıların ardından yaptığı açıklamada suçlamaları "siyasi bir saldırı" olarak nitelendirdi. McBride, bu hamlenin müvekkillerinin ABD'de açtığı iftira davasına misilleme olarak tasarlandığını iddia ederek şu sözleri kaydetti:

"Dünya, Andrew ve Tristan'ın masum olduğunu biliyor. Düşmanları bunu en iyi bilenlerdir; tam da bu nedenle hedef alındılar. Yetkin bir hâkim gerçekleri gördüğünde ve Adalet Bakanlığı kendi yetkisinin bu vahim kötüye kullanımını değerlendirdiğinde, müvekkillerim özgür kalacaktır. Amerika, Britanya'nın siyasi işlerini onun adına yürütmez."

HUKUKİ SÜREÇ YAYILIYOR

Tate kardeşler üzerindeki adli baskı yalnızca Birleşik Krallık ile sınırlı değil. İkili hakkında 2024 yılında Bedfordshire Polisi tarafından, halihazırda ikamet ettikleri ve haklarında ceza soruşturması yürüten Romanya'dan geri gönderilmeleri amacıyla Avrupa yakalama emri çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz Haziran ayında ise kardeşler, CPS'nin yasal süreç resmen tamamlanana dek mağdurların kimliklerinin gizli tutulması gerektiği kararı üzerine, Birleşik Krallık'taki suçlayıcılarının isimlerini öğrenmek amacıyla açtıkları davayı kaybetmişlerdi.

Andrew Tate'in Britanyalı olduğu belirtilen bazı mağdurlarını savunan avukat Matt Jury ise gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını aktardı. Jury, "Andrew ve Tristan Tate, çok sayıda tecavüz ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere en ağır suçlarla itham ediliyor. Adaletle yüzleşmelerinin zamanı geldi" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.