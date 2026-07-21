Andy Burnham kimdir? İngiltere Başbakanı Andy Burnham kaç yaşında, nereli?

İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu. Peki, Andy Burnham kimdir? Andy Burnham kaç yaşında, nereli?

ANDY BURNHAM KİMDİR?

Andrew Murray Burnham, 7 Ocak 1970 yılında doğdu. Burnham, İngiltere'nin kuzeyinde , Liverpool ve Manchester arasında yer alan Culcheth'te büyüdü ve 15 yaşında İşçi Partisi'ne katıldı. Burnham, Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu ve Fitzwilliam Koleji'nde lisans öğrencisiydi . Üstün ikinci sınıf bir Lisans derecesi aldı ve bu daha sonra Yüksek Lisans derecesine dönüştürüldü.

ANDY BURNHAM'IN HAYATI VE KARİYERİ

Burnham, 2001 seçimlerinde, Büyük Manchester'daki Leigh milletvekili seçildi. Başbakanlar Tony Blair ve Gordon Brown dönemlerinde, önce Hazine Baş Sekreteri, ardından da Kültür Bakanı olarak çeşitli kabine görevlerinde bulundu.

2010 yılında İşçi Partisi iktidarı kaybettikten sonra, Burnham 2010-2016 yılları arasında Ed Miliband ve Jeremy Corbyn'in gölge kabinelerinde çeşitli görevlerde bulundu; önce Gölge Eğitim Bakanı, ardından ağırlıklı olarak Gölge Sağlık Bakanı ve son olarak Gölge İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2024'te İşçi Partisi'nin iktidara dönüşünün ardından Burnham, Başbakan Keir Starmer'ın popülaritesindeki hızlı düşüşle tezat oluşturan bir şekilde, Büyük Manchester'da güçlü onay oranlarını korudu.

ANDY BURNHAM'IN BAŞBAKAN SEÇİLMESİ

Burnham, 20 Temmuz Pazartesi günü Kral III. Charles ile yaptığı görüşmede hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Burnham böylece Keir Starmer'ın yerini alarak İngiltere'nin 59'uncu ve son 10 yıldaki yedinci başbakanı oldu.

Starmer geçen ay İşçi Partisi lideri ve başbakan olarak görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Burnham, 20 Temmuz'da başkent Londra'daki başbakanlık konutu önünde ilk konuşmasını yaptı.

"Bu an, İngiltere için bir dönüm noktası olacak" diyen Burnham, önümüzdeki aylarda ülke için yeni bir 10 yıllık plan açıklayacağını söyledi.

Burnham, ülkedeki geçim sıkıntısı ile ilgili önlemlerin yarından itibaren açıklanacağını belirtti.