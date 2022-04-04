Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:41

Siber korsan grubunun paylaştığı bilgiler arasında askerlerin isimleri, doğum tarihleri, adresleri, bağlı bulundukları birlikleri ve pasaport numaraları yer aldı.

Hükümetlere, şirketlere ve diğer kuruluşlara yaptıkları siber saldırılarla ün kazanan grup, Rus askerlerin bilgilerini ifşalamadan önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı.



Anonymous grubu attığı tweette, "Ukrayna işgaline katılan tüm askerler bir savaş suçları mahkemesine tabi tutulmalıdır" dedi.

YAZICILARI HACKLEMİŞLERDİ

Anonymous, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Rus hükümetine yönelik diğer saldırıların sorumluluğunu da üstlendi. Grup, Rus medyası işgali teşvik ettiği için, propaganda karşıtı mesajlar yaymak amacıyla Rusya'daki yazıcıları hacklediğini söyledi.

Yazıcılara gönderilen mesajlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin ve Rus medyasının işgal hakkında yalan söylediğine dair bir uyarı ve Rus vatandaşların Rusya'daki sansürü atlatmasına yardımcı olacak bir internet tarayıcısını nasıl kullanabileceklerine dair talimatlar yer aldı.