Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
Dünyaca ünlü siber korsan grubu Anonymous Ukrayna'da savaştığı iddia edilen 120 bin Rus askerinin kişisel bilgilerinin sızdırılmasının sorumluluğunu üstlendi.
Siber korsan grubunun paylaştığı bilgiler arasında askerlerin isimleri, doğum tarihleri, adresleri, bağlı bulundukları birlikleri ve pasaport numaraları yer aldı.
Hükümetlere, şirketlere ve diğer kuruluşlara yaptıkları siber saldırılarla ün kazanan grup, Rus askerlerin bilgilerini ifşalamadan önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı.
Anonymous grubu attığı tweette, "Ukrayna işgaline katılan tüm askerler bir savaş suçları mahkemesine tabi tutulmalıdır" dedi.
YAZICILARI HACKLEMİŞLERDİ
Anonymous, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Rus hükümetine yönelik diğer saldırıların sorumluluğunu da üstlendi. Grup, Rus medyası işgali teşvik ettiği için, propaganda karşıtı mesajlar yaymak amacıyla Rusya'daki yazıcıları hacklediğini söyledi.
Yazıcılara gönderilen mesajlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin ve Rus medyasının işgal hakkında yalan söylediğine dair bir uyarı ve Rus vatandaşların Rusya'daki sansürü atlatmasına yardımcı olacak bir internet tarayıcısını nasıl kullanabileceklerine dair talimatlar yer aldı.
Video Haberler
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
En Çok Okunan Haberler
- Turkey's inflation jumps to 20-year high
- DİSK-AR 'gerçek' enflasyonu açıkladı
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- Esenyurt'ta katledilen Kader, 'koruma' istemiş!
- Şişli'de korkutan yangın!
- Babacan'dan 'yüzde 50 zam' iddiası
- Diz ve kalça kireçlenmelerine dikkat!
- Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması
- Gençlerden o ifadelere sert tepki!