Antarktika son on yılda iki kat ısındı: Deniz seviyeleri için 'alarm' verildi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:28

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:28

Bilim insanları, bin yıl öncesine ait sıcaklıkları yeniden oluşturmak için 78 Antarktika buz çekirdeğini analiz ederek, kıtadaki ısınmanın doğal dalgalanmalardan beklenenin dışında olduğunu tespit etti.

Çalışma, çökmesi halinde küresel deniz seviyelerini birkaç metre yükseltebilecek bir buz tabakasıyla ısınmaya karşı özellikle savunmasız olduğu düşünülen Batı Antarktika'da, iklim modellerinin önerdiğinin iki katı oranında ısınma tespit etti.

İklim bilimciler uzun zamandır kutup bölgelerinin gezegenin geri kalanından daha hızlı ısınmasını bekliyorlardı; bu olgu kutupsal amplifikasyon olarak biliniyor ve Kuzey Kutbu'nda da görülmüştü.

Fransız araştırmacı Dr. Mathieu Casado, Antarktika'nın da artık kutupsal amplifikasyona uğradığına dair "doğrudan kanıt" bulduklarını belirterek, "Antarktika'da doğal değişkenliğin ötesinde böylesine önemli bir ısınma görmek son derece endişe verici" dedi.

Casado ve meslektaşları, sıcaklık kaydı tutan 78 Antarktika buz çekirdeğini inceledi ve daha sonra bu sıcaklıkları iklim modelleri ve gözlemlerle karşılaştırdı.

ANTARKTİKA SON 10 YILDA İKİ KAT ISINDI

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırma, iklim modellerinin öngördüğü on yılda 0,18C'ye kıyasla Antarktika'nın on yılda 0,22C ile 0,32C arasında bir oranda ısındığını ortaya koydu.

Antarktika'daki ısınmanın bir kısmının, küresel ısınma ve kıta üzerinde sıcaklıkları düşürme eğiliminde olan ozon kaybıyla da bağlantılı olduğu düşünülen rüzgar düzenindeki bir değişiklik tarafından maskelenmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Bilim insanları Antarktika'daki deniz buzunun son iki yıldır neden rekor düzeyde düşük olduğunu anlamaya çalışırken, bazıları küresel ısınmanın artık bölgeyi etkiliyor olabileceğini öne sürüyor.

Binlerce imparator penguen yavrusunun, Batı Antarktika'daki kolonileri destekleyen genellikle sabit deniz buzunun erimesinin ardından 2022'nin sonlarında öldüğü açıklanmıştı.