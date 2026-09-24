Apple'a 75 bin dolarlık AirTag davası: Güvenlik açığı ısrarlı takibe davetiye çıkardı

Teknoloji devi Apple, popüler konum takip cihazı AirTag'lerin "ısrarlı takip" (stalking) amacıyla kullanılması gerekçesiyle yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. ABD'nin Oregon eyaletinde mahkeme kayıtlarına "Jane Doe" ismiyle geçen bir kadın, eski erkek arkadaşının aracının altına gizlediği AirTag ile kendisini izlediğini belirterek teknoloji devine karşı dava açtı.

Independent'ın haberine göre, Medford'daki ABD Oregon Bölge Mahkemesi'nde açılan dava dilekçesinde kadın, Apple'ı ihmalkarlıkla ve kullanıcıları mağdur eden bu tür gizli takiplere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almamakla suçladı.

İPHONE KULLANICISI OLMASINA RAĞMEN BİLDİRİM ALMADI

Apple'ın güvenlik protokollerine göre, bir kullanıcının yakınında kendisine ait olmayan ve hareket halinde bulunan bir AirTag algılandığında sistemin "Yakınınızda Bir Öğe Algılandı" uyarısı vermesi ve cihazın ses çıkarması gerekiyor.

Ancak dava dosyasındaki bilgilere göre, bizzat iPhone kullanıcısı olan mağdur kadın, aracında aylarca gizlenen cihazla ilgili sistemden hiçbir uyarı almadığını ifade etti. Eski erkek arkadaşının bu takiple birlikte kendisine tehditler savurduğunu, malına zarar verdiğini ve ağır stres yaşattığını belirten kadın, durumu ancak aracını kontrole götürdüğünde fark edebildi.

2021'DEN BU YANA 40 BİNDEN FAZLA ŞİKAYET ALINDI

Oregonlu kadının açtığı bu dava, ABD genelinde Apple'a karşı AirTag nedeniyle açılan 30'dan fazla davadan yalnızca biri. Dava dilekçesinde yer alan verilere göre şirket, ürünün piyasaya çıktığı 2021 yılından 2024'e kadar geçen sürede 40 binden fazla ısrarlı takip şikayeti aldı.

Cihazın düşük maliyeti ve kolay erişilebilirliğinin takibi son derece kolaylaştırdığı vurgulanan dilekçede, "AirTag'lerin 29 dolarlık fiyatı ve bir iPhone sahibi olmak, hemen herkes için ısrarlı takibi mümkün kıldı" ifadeleri kullanıldı.

Davacı kadın, Apple'dan 75 bin dolarlık maddi ve manevi tazminatın yanı sıra, güvenlik önlemleri artırılıncaya kadar AirTag satışlarının durdurulmasına yönelik bir mahkeme kararı talep ediyor.