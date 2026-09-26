Arap basını: Mekke Savunma Anlaşması’nda uygulama süreci başlıyor

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, cuma günü Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na taraf ülkelerin savunma kuvvetleri komutanları ve genelkurmay başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Görüşmede Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye temsil edildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, toplantıda anlaşmada yer alan yükümlülükleri etkin askeri iş birliğine dönüştürmeye derhal başlanması konusunda ortak kararlılığın vurgulandığını bildirdi.

KOLEKTİF SAVUNMA

Bakanlığın açıklamasına göre katılımcılar, kolektif savunma konusundaki kararlılıklarını yineledi. Açıklamada bu tutumun, üç ülkenin Suudi Arabistan’ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma iradesini yansıttığı belirtildi.

Genelkurmay başkanları, Suudi Arabistan’ın karşı karşıya olduğu güvenlik durumunu ve tehditleri de değerlendirdi. Katılımcılar, Mekke kentini ve ülkenin sivil ve ekonomik altyapısını hedef alan saldırıları şiddetle kınadı.

İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİ

Toplantıda Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri’nin vatandaşların ve ülkede yaşayanların güvenliğini sağlama konusundaki hazırlığı ve profesyonelliği takdir edildi.

Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi; istihbarat paylaşımının, askeri koordinasyonun ve kabiliyetlerin bütünleştirilmesinin ilerletilmesi ele alındı. Açıklamada bu adımların caydırıcılığı ve kolektif savunmayı güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Katılımcılar ayrıca üç ülkenin halkları ve silahlı kuvvetleri arasındaki köklü ilişkiler ile karşılıklı güvene dikkat çekti.

FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

New York’ta düzenlenen '100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri' panelinde, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının Mekke Anlaşması’nın ilk sınavı olup olmadığı soruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise salondaki eski ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’e dönerek, orduda ne zaman göreve başladığını sordu. Jeffrey, yaklaşık 50 yıl önce yanıtını verince Fidan bu defa da NATO’nun 5. maddesinin devreye alınmasına kaç kez tanık olduğunu sordu; salondan 'yalnızca bir kez' yanıtı geldi.

Fidan, bunun üzerine, NATO’nun 5. maddesinin 11 Eylül saldırılarından sonra bir kez işletildiğini hatırlatarak yeni kurulan Mekke İttifakı’nı Yemen’deki on yıllık kriz üzerinden başarısız ilan etmenin adil olmadığını savundu.