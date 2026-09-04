Arap basınından çarpıcı kulis bilgisi... Ankara-Tel Aviv hattında ipler geriliyor

Al Arabiya'nın Washington'daki kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerindeki nüfuz mücadelesi giderek daha belirgin hale geliyor.

İsrail'in aylar önce ABD yönetimine, ayrıca hem doğrudan hem de Washington aracılığıyla Ankara'ya, 'Suriye topraklarında Türk askeri varlığına karşı olduğunu bildirdiği' öne sürüldü.

Türkiye ise yeni Suriye yönetimiyle birçok alanda rol üstlenebileceği görüşünde. Uzun yıllardır ülkenin kuzeyinde askeri varlık bulunduran Ankara, yeni dönemde Şam'a doğru nüfuz alanını mümkün olduğunca genişletmeye çalışmakta kararlı.

"TÜRKİYE'Yİ ABD'YE ŞİKAYET ETTİLER"

Haberde yer alan iddialara göre Ankara, Suriye'deki askeri faaliyetleri konusunda İsrail'den çeşitli mesajlar aldı, fakat buna rağmen, askeri konuşlanmayı belirli ölçekte sürdürmeye devam etti.

İsrail güçlerinin Türk ordusunun hareketlerini yakından takip ettiği, Netanyahu hükümetinin Ankara'nın faaliyetlerini, Ebu Zuhur Hava Üssü'nde askeri konuşlanma girişimi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Al Arabiya kaynakları, İsrail'in Washington'a, Türk ordusunun bölgedeki konuşlanmasını içeren fotoğraflar, bilgiler ve belgeler göndererek şikayette bulunduğunu aktardı. İsrail savaş uçakları, yaklaşık iki hafta önce Suriye'deki söz konusu havalimanına saldırı düzenledi.

Kaynaklar Tel Aviv'in, Türkiye ve Suriye ile gerilimin ulaştığı noktayı ciddi bir mesele olarak gördüğünü aktardı.

"İRAN'IN YERİNİ TÜRKİYE ALIYOR"

Haberde İsrail'in temel kaygısının yalnızca Türk askerlerinin Suriye'deki varlığı olmadığı belirtiliyor.

Washington'daki diplomatik kaynaklara göre Türkiye, ABD yönetimi içerisindeki bazı isimlerin, özellikle ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın desteğiyle Suriye'de daha büyük bir rol üstlenmek istiyor.

İsrail ise Türkiye'nin Suriye üzerindeki nüfuzunun, ülkenin geleceğini şekillendirebileceği konusunda hem Washington'ı hem de Şam yönetimini uyarıyor.

Kaynaklara göre Tel Aviv, Suriye'de İran'ın yerini Türk nüfuzunun aldığını düşünüyor.

Habere göre, geçen ay Amman'da yapılan görüşmelerde İsrail tarafının Suriyelilere verdiği mesajlardan biri de şu oldu:

“Türkiye'nin sizi kullanmasına izin vermeyin.”

Şam yönetimin bu çağrıya ne yanıt verdiği belirsiz.

ABD-İSRAİL ÇATLAĞI DERİNLEŞİYOR

Öte yandan İsrail'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın izlediği politikadan da rahatsız olduğu aktarılıyor.

Al Arabiya kaynaklarına göre İsrailli yetkililer, Barrack ile sorun yaşadıklarını açıkça dile getiriyor.

Washington ise Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin yükseldiği dönemde iki müttefiki arasında tarafsız bir konumda görünmeye çalıştı.

Diplomatik kaynaklara göre ABD ve İsrail, gerilimi tırmandırmama konusunda anlaşırken, Amman'da gerçekleştirilen toplantıda pozisyonlar bir kez daha ortaya konuldu.

Ancak Türkiye ile İsrail'in Suriye'nin geleceğine ilişkin planları arasındaki temel görüş ayrılıkları giderilmiş değil.

ABD yönetiminin yaklaşımı, İsrail'in tutumundan belirgin biçimde ayrılıyor. Al Arabiya'ya göre Washington, Türkiye'nin Suriye'de son derece olumlu bir rol oynadığı, özellikle IŞİD'le mücadelede sahada katkı sağladığı ve yeni Suriye hükümeti ile güvenlik ve askeri kurumlarıyla işbirliği yaptığı görüşünde.

GERİLİM DEVAM EDECEK

Habere göre Washington henüz iki müttefiki arasındaki temel anlaşmazlığı çözebilmiş değil.

Ankara, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinden rahatsız olurken, Tel Aviv Türkiye'nin Suriye'de kalıcı askeri ve siyasi nüfuz oluşturmasına karşı çıkıyor.

İsrail'in hem Ankara'ya hem de Tom Barrack'a yönelik güvensizliği devam ederken, tarafların Suriye'nin geleceğine ilişkin planlarının çelişmesi Türkiye-İsrail hattında yeni gerilimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.