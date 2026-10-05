Araştırma: Şekerli içecekler hipertansiyon riskini artırıyor

Küçük yaşlarda edinilen beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkileri uzun yıllar boyunca devam edebiliyor.

Daha önce de Pediatric Research adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmada, doğumdan yaşamın ilk yılına kadar yetersiz beslenmenin hem büyüme ve hayatta kalma üzerinde hem de ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek hastalıklar üzerinde etkili olabileceği ortaya konmuştu.

Daha yakın tarihli gelişmelerde ise geniş kapsamlı yeni bir araştırma, çocukluk döneminden itibaren şekerli içecek tüketimi ile ilerleyen yaşlarda hipertansiyon gelişme riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmacılar, uzun süreli Growing Up Today Study (GUTS) çalışmasının verilerinden yararlandı. Araştırmada, başlangıçta yaş ortalaması yaklaşık 12 olan 25 bin 749 çocuk ve ergen takip edildi.

Katılımcılar yetişkinliğe kadar, 25 yıla varan süre boyunca izlendi. Bu süreçte belirli aralıklarla beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları ve sağlık durumları kayıt altına alındı. Araştırma süresince 1625 kişide hipertansiyon gelişti.

GÜNDE İKİ VEYA DAHA FAZLA ŞEKERLİ İÇECEK RİSKİ YÜZDE 52 ARTIRDI

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarına göre, günde iki veya daha fazla porsiyon şekerli içecek tüketenlerde hipertansiyon gelişme riski, haftada üç porsiyondan daha az tüketenlere kıyasla yüzde 52 daha yüksek bulundu.

Bu ilişki; Vücut Kitle İndeksi (VKİ), genel beslenme kalitesi ve fiziksel aktivite gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da anlamlılığını korudu.

Araştırmada aynı ilişkinin bütün meyveler için geçerli olmadığı görüldü.

Buna karşılık yüksek miktarda meyve suyu tüketiminin de hipertansiyon riskinin artmasıyla ilişkili olduğu saptandı.

Araştırmacılar, şekerin hangi formda tüketildiğinin önemli olabileceğini düşünüyor. Şekerli içecekler yüksek miktarda serbest şeker içerirken, bütün meyvelerde bulunan lif ve doğal yapısal bileşenlerden yoksun oluyor.

MEYVE, MEYVE SUYUNDAN DAHA SAĞLIKLI BİR SEÇENEK

Araştırmaya göre, günde bir porsiyon şekerli içeceğin yerine bütün meyve tüketilmesi hipertansiyon riskinin yüzde 22 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

Şekerli içeceğin yerine süt tüketilmesi yüzde 13, su tüketilmesi ise yüzde 9 daha düşük riskle bağlantılı bulundu.

Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunun altını çiziyor.