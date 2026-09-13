Araştırma: Su, 3 milyar yıl önce de yanardağları tetikliyordu

Uluslararası bir jeoloji ekibi, 3,1 milyar yıl önce suyun Dünya'nın derinliklerine inerek volkanik patlamaları tetiklediğini tespit etti.

Avustralya’da yapılan yeni bir araştırmada, Adelaide Üniversitesi'nden jeokimyacı Dr. Eric Vandenburg liderliğindeki ekip, Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki en eski volkanik kayaçları inceledi. Analizlerde, bugünkü Pasifik Ateş Çemberi'ne benzer volkanik oluşumların, yerin kilometrelerce derinine inen suyun magmayı tetiklemesiyle meydana geldiği saptandı.

‘DAMLA YİTİMİ’ YÖNTEMİYLE DERİNLERE İNDİ

Dünya'nın ilk evrelerinde modern levha hareketlerinin oluşamayacak kadar sıcak olduğunu belirten araştırmacılar, suyun mantoya 'damla yitimi' adını verdikleri farklı bir mekanizmayla ulaştığını kaydetti. Bu süreçte, soğuk dış kabuktaki su bakımından zengin ağır parçaların zamanla sıcak mantonun içine çöktüğü ve salınan suyun dev volkanik patlamaları besleyen magmayı oluşturduğu tespit edildi.

Dr. Vandenburg, bulguların erken Dünya'nın sanılanın aksine durağan değil, son derece dinamik olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bilim insanları, elde edilen verilerin kıtaların ilk oluşum evrelerini ve Dünya'nın bugünkü jeolojik yapısına nasıl evrildiğini anlamada kritik bir dönüm noktası sunduğunu bildirdi.