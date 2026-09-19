Araştırma: Yumurta tüketenlerde Alzheimer riski daha düşük

Yumurta tüketiminin ileri yaşlarda Alzheimer hastalığı riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini gösteren yeni bir araştırma yayımlandı.

Loma Linda Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, Adventist Health Study-2 kapsamındaki 39 bin 498 kişinin beslenme alışkanlıkları ile sağlık kayıtları incelendi.

Katılımcılar ortalama 15,3 yıl takip edilirken bu süre içinde 2 bin 858 kişiye Alzheimer hastalığı tanısı konuldu. Araştırma, The Journal of Nutrition dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre yumurtayı hiç tüketmeyen veya çok seyrek tüketenlerle karşılaştırıldığında, haftada en az 5 kez yumurta yiyenlerde Alzheimer tanısı alma riski yüzde 27 daha düşük bulundu.

Daha az sıklıkta yumurta tüketenlerde de benzer yönde bir ilişki görüldü.

Ayda 1 ila 3 kez yumurta tüketenlerde risk yüzde 17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yüzde 20 daha düşük hesaplandı.

Araştırmanın önemli bir sınırlaması bulunuyor: Çalışma gözlemsel nitelikte.

Bu nedenle elde edilen sonuçlar yumurta tüketiminin doğrudan Alzheimer hastalığını önlediğini kanıtlamıyor. Beslenme biçimi, fiziksel aktivite, genel sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi başka faktörlerin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar demografik özellikler, yaşam tarzı, diğer besinlerin tüketimi ve eşlik eden hastalıklar gibi çok sayıda faktörü istatistiksel olarak hesaba kattı. Buna rağmen nedensellik kurulabilmesi için kontrollü ve farklı toplumlarda yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.

YUMURTADAKİ KOLİN ÖNE ÇIKIYOR

Bilim insanlarının üzerinde durduğu maddelerden biri ise kolin.

Yumurta, kolin bakımından zengin besin kaynaklarından biri olarak biliniyor. Vücut kolini, hafıza ve öğrenme süreçlerinde görev alan asetilkolin adlı nörotransmitterin üretiminde kullanıyor.

2024 yılında yayımlanan ayrı bir çalışmada da düzenli yumurta tüketiminin daha düşük Alzheimer riskiyle ilişkili olduğu, bu ilişkinin yaklaşık yüzde 39’unun beslenmeyle alınan kolin üzerinden açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştı.

Araştırmacılar yumurtanın olası etkisinin yalnızca kolinden kaynaklanmayabileceğine dikkat çekiyor.

Yumurta; kolinin yanı sıra lutein, zeaksantin, omega-3 yağ asitleri ve fosfolipitler gibi beyin ve hücre sağlığı açısından önem taşıyan farklı besin öğeleri içeriyor.

Bu nedenle yumurta tüketimi ile daha düşük Alzheimer riski arasındaki ilişkinin tek bir besin maddesinden değil, farklı bileşenlerin birlikte oluşturduğu etkiden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

39 BİN 498 KİŞİ 15 YILDAN FAZLA İZLENDİ

Çalışmanın geniş katılımcı grubu ve uzun takip süresi sonuçların dikkat çekici yönlerinden biri.

Araştırmacılar 39 bin 498 kişinin beslenme alışkanlıklarını Medicare sağlık kayıtlarıyla eşleştirerek Alzheimer tanılarını takip etti. Ortalama takip süresi 15,3 yıl oldu.

Araştırmanın baş araştırmacılarından Joan Sabaté, yumurtayı hiç tüketmeyenlerle karşılaştırıldığında haftada en az 5 kez tüketenlerde daha düşük Alzheimer riski gözlendiğini belirtti.

Ancak bilim insanları mevcut bulguların tek başına “Alzheimer’dan korunmak için her gün yumurta tüketilmeli” şeklinde kesin bir beslenme önerisine dönüştürülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.