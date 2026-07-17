Arjantin Cumhurbaşkanı, İngiltere ile kriz çıkaran pankarta destek verdi... FIFA'nın kararı, turnuvanın kaderini etkileyebilir mi?

Sahadaki kutlama kısa sürede uluslararası krize dönüştü. İngiltere ile Arjantin arasındaki onlarca yıllık egemenlik tartışmasını yeniden alevlendiren pankart, diplomatik açıklamaların ardından şimdi de FIFA'nın vereceği olası disiplin kararını gündeme taşıdı.

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, oyuncuların davranışını 'anlaşılabilir, tamamen meşru ve haklı' olarak nitelendirirken, FIFA'nın olası yaptırımlarının kendilerini endişelendirmediğini söyledi.

İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükselen Arjantinli futbolcular, karşılaşmanın ardından üzerinde İspanyolca "Las Malvinas son Argentinas" (Malvinas/Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartla kutlama yapmıştı.

FIFA İNCELEME BAŞLATTI

FIFA olayla ilgili resmi bir disiplin soruşturması başlatıldığını henüz açıklamadı. Ancak kurum, maç raporlarının standart prosedür kapsamında incelendiğini duyurdu.

FIFA sözcüsü, olaya ilişkin tüm koşulların değerlendirildiğini ve bundan sonraki adımların FIFA Disiplin Talimatı doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

FIFA kurallarına göre siyasi, ayrımcı veya hakaret içeren mesajlar ile bu nitelikteki sembol ve pankartların futbol organizasyonlarında kullanılması yasak.

İNGİTERE'DEN SERT YANIT

Pankartın ardından Londra ile Buenos Aires arasında diplomatik gerilim de yükseldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dünya Kupası bize ait olmayabilir, ancak Falkland Adaları kesinlikle bize ait.

Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin Falkland Adaları konusundaki tutumunun değişmediği, adaların geleceğine ada halkının karar vereceği ve Londra'nın bölgeye olan bağlılığının süreceği vurgulandı.

Başbakanlık, FIFA'nın olası disiplin sürecinin ise tamamen kurumun kendi yetkisinde olduğunu belirterek, siyasetin futboldan uzak tutulması gerektiğini ifade etti.

MİLEİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ise eleştirilere katılmadığını açıkça ortaya koydu.

"Malvinas Arjantin'indir. Oyuncuların yaptığı anlaşılabilir bir davranıştı. Duygularına yenik düştüler," diyen Milei, futbolcuların görüşlerini açıklamasının son derece doğal olduğunu belirterek, bunun diplomasinin değil, futbol sahasının bir konusu olduğunu söyledi.

FIFA'nın Arjantin'e yaptırım uygulama ihtimalini de değerlendiren Milei, olası para cezasının kendileri açısından önemli olmadığını söyledi.

"En kötü senaryoda Arjantin'e FIFA tarafından yaklaşık 20 bin sterlin para cezası verilir," diyen Milei, Falkland Adaları üzerindeki Arjantin iddiasını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

Malvinas'ı geri alacağız. Bunu, diplomatik yollarla ve akılcı yöntemlerle başaracağız.

ŞİMDİ NE OLACAK?

FIFA sözcüsü İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Standart prosedür gereği, FIFA'nın bağımsız Disiplin Kurulu şu anda maç raporlarını değerlendiriyor ve FIFA Disiplin Kuralları'na dayanarak olası ek adımlara karar vermeden önce ilgili koşulları göz önünde bulunduruyor" dedi.

İngiliz basınına göre, cezanın belirlenmesi FIFA Disiplin Kurulu'na kalmış durumda, fakat bu cezanın Dünya Kupası sona erene kadar verilmeyeceği bildiriliyor.

Dolayısıyla, olayda yer alan oyuncuların, pazar günü İspanya'ya karşı oynanacak final maçında herhangi bir sorun yaşamadan forma giyebilmeleri öngörülüyor.

İNGİLTERE-ARJANTİN ANLAŞMAZLIĞI

İki ülke arasındaki sportif rekabet, Güney Atlantik'te bulunan ve egemenliği uzun yıllardır tartışma konusu olan takımadalar nedeniyle siyasi gerilimle de besleniyor.

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Falkland Adaları, Birleşik Krallık'ın denizaşırı toprağı olarak yönetiliyor. Takımadalar, İngiltere'ye yaklaşık 13 bin kilometre, Arjantin kıyılarına ise sadece 480 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Arjantin, adaların 1833 yılında hukuka aykırı şekilde elinden alındığını savunurken; İngiltere ise egemenlik iddiasının 1765 yılına dayandığını belirtiyor. Londra yönetimi, 1833 yılında bölgeye bir savaş gemisi göndererek Arjantin güçlerini adalardan çıkardığını belirtiyor.

SAVAŞ, DÖNÜM NOKTASI OLDU

Arjantin'in 1982 yılında adaları işgal etmesi üzerine iki ülke arasında 10 hafta süren Falkland Savaşı yaşandı. Savaş, İngiltere'nin zaferiyle sonuçlanırken, çatışmalarda 649 Arjantin askeri, 255 İngiliz askeri ve adalarda yaşayan üç sivil hayatını kaybetti.

Falkland sorunu, aradan geçen onlarca yıla rağmen Arjantin ile Birleşik Krallık arasındaki en hassas diplomatik anlaşmazlıklardan biri olmayı sürdürüyor.