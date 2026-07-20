Arjantin’de final yenilgisi sonrası sokaklar karıştı: En az 12 gözaltı

Arjantin’in İspanya karşısında aldığı final yenilgisinin ardından binlerce taraftar, milli takımın büyük başarılarının kutlandığı geleneksel buluşma noktası Obelisk çevresinde toplandı.

Taraftarların büyük bölümü, kupanın kaybedilmesine rağmen teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki milli takımı finale kadar gösterdiği performans nedeniyle destekledi. Lionel Messi’nin muhtemel son Dünya Kupası olması nedeniyle bölgede duygusal anlar da yaşandı.

Başlangıçta sakin geçen buluşmada, gece yarısına doğru gerilim yükseldi. La Nación, Infobae ve eltrece’nin aktardığına göre, kalabalığın içindeki küçük gruplar bölgede görev yapan polis ekiplerine taş, şişe ve çeşitli cisimler fırlattı.

Güvenlik güçleri saldırılara motosikletli ekipler ve TOMA’larla müdahale etti. Obelisk çevresindeki kalabalık dağıtılırken ara sokaklarda polis ile göstericiler arasında kovalamacalar yaşandı.

EN AZ 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arjantin basını, olaylar sırasında en az 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bölgeden paylaşılan görüntülerde insanların koşarak uzaklaştığı, polis ekiplerinin kalabalığı geri püskürttüğü ve TOMA’ların Obelisk çevresine müdahale ettiği görüldü.

Arjantin basınında yer alan değerlendirmelerde, yaşanan olayların yalnızca final yenilgisiyle açıklanamayacağı belirtildi.

Taraftarların büyük çoğunluğunun milli takımı karşılamak ve oyunculara destek vermek amacıyla barışçıl biçimde toplandığı, olayların küçük grupların güvenlik güçlerine saldırmasıyla başladığı kaydedildi.

Benzer olayların Arjantin’in çeyrek finale yükselmesinin ve İngiltere karşısında yarı finali kazanmasının ardından da aynı bölgede yaşandığı hatırlatıldı.

TARAFTARLARDAN MESSİ VE TAKIMA DESTEK

Yaşanan çatışmalara rağmen binlerce taraftar Obelisk çevresinde kalmayı sürdürdü. Kalabalık, milli takım ve Lionel Messi lehine sloganlar atarak oyunculara destek verdi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kupanın kaybedilmesine rağmen milli takımın onuruna ulusal tatil ilan etmeyi planladıklarını açıkladı.

Ulusal tatilin tarihinin futbolcular ve teknik heyetle yapılacak görüşmelerin ardından belirleneceği, takım için ülkede resmî bir karşılama töreni düzenleneceği bildirildi.