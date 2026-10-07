Arjantin’den İngiltere’ye ültimatom: Falkland Adaları gerilimi yeniden tırmandı

Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno, Falkland Adaları açıklarındaki petrol faaliyetlerini durdurmaya yönelik adımlar atacaklarını belirterek, Buenos Aires yönetiminin adalar üzerindeki egemenlik iddiasını “barışçıl yollarla” sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Quirno, başkent Buenos Aires’te düzenlenen bir düşünce kuruluşu etkinliğinde yaptığı konuşmada, İngiltere’yi Falkland Adaları’nın statüsüne ilişkin müzakerelere yanaşmamak ve tartışmalı sularda doğal kaynakların işletilmesini teşvik etmekle suçladı.

Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe İngiltere’nin Arjantin Büyükelçisi David Cairns de katıldı.

Cairns’in Quirno’nun konuşmasını salondan takip ettiği, Arjantin Dışişleri Bakanı’nın yerine oturmasından kısa süre sonra etkinlikten ayrıldığı belirtildi.

Quirno, Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin Falkland Adaları üzerindeki Arjantin egemenliğini “barışçıl yollarla” yeniden tesis etmeye yönelik bir strateji izlediğini söyledi.

Quirno, İngiltere’nin yalnızca egemenlik anlaşmazlığının çözümü için müzakereyi reddetmekle kalmadığını, aynı zamanda tartışmalı deniz alanlarındaki doğal kaynakların işletilmesine yönelik tek taraflı adımlar attığını savundu.

Arjantin Dışişleri Bakanı, söz konusu faaliyetlerin İngiltere’nin adalardaki varlığını kalıcılaştırmasına izin vermeyeceklerini belirterek, bunun egemenliğin “barışçıl yollarla geri kazanılması” stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Gerilimin odağında, Kuzey Falkland Havzası’nda geliştirilmesi planlanan Sea Lion petrol projesi bulunuyor.

MILEI BM KÜRSÜSÜNDEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Sea Lion projesini “hukuka aykırı bir eylem” olarak nitelendirmişti.

Buenos Aires yönetimi, İngiltere’nin projeye izin vermesinin tarafları adaların statüsünü değiştirebilecek tek taraflı adımlardan kaçınmaya çağıran 1976 tarihli BM kararına aykırı olduğunu savunuyor.

Milei, 28 Eylül’de İngiltere’ye petrol projesini durdurması için iki haftalık süre vermiş, aksi halde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında uluslararası tahkim süreci başlatılacağını açıklamıştı.

Quirno, Falkland Adaları çevresindeki doğal kaynakların araştırılması veya işletilmesine katkı sağlayabilecek üçüncü ülke ve şirketlere de uyarıda bulundu.

Arjantin’in kendi kaynakları olarak gördüğü alanlardaki faaliyetlere doğrudan veya dolaylı destek veren tarafların, gelecekte ülkenin ekonomik büyümesinden yararlanmasının zorlaşacağını söyledi.

Bu açıklama, yıl sonuna kadar Şili ile Falkland Adaları arasında yeni bir deniz ulaşım hattının açılmasının planlandığı bir dönemde geldi.

EGEMENLİK ANLAŞMAZLIĞI 1982’DE SAVAŞA DÖNÜŞMÜŞTÜ

İngiltere’nin Falkland, Arjantin’in ise Malvinas olarak adlandırdığı adalar üzerindeki egemenlik anlaşmazlığı uzun yıllardır devam ediyor.

Arjantin’in 1982’de adaları işgal etmesiyle başlayan savaş 74 gün sürmüş, çatışmalarda 649 Arjantin askeri, 255 İngiliz askeri ve 3 Falkland Adası sakini hayatını kaybetmişti.

Savaş, Arjantin güçlerinin teslim olmasıyla sona ermişti.

İngiltere hükümeti, yaklaşık 3 bin 600 kişinin yaşadığı adaların, bölge halkı istediği sürece İngiliz Denizaşırı Toprağı olarak kalacağını savunuyor.

2013’te yapılan referandumda yüzde 92 katılım oranıyla seçmenlerin yüzde 99,8’i İngiliz toprağı olarak kalınması yönünde oy kullanmıştı.

Arjantin ise söz konusu referandumu egemenlik tartışması açısından geçerli kabul etmiyor ve İngiltere’nin “halkların kendi kaderini tayin hakkı” ilkesini yanlış yorumladığını savunuyor.

Birleşmiş Milletler ise adaların statüsünü iki ülke arasındaki egemenlik anlaşmazlığı olarak değerlendiriyor ve taraflara sorunu ikili müzakereler yoluyla barışçıl biçimde çözme çağrısında bulunuyor.