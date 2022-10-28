Mirası için arkadaşını öldürüp başını kesti, cesedi çöpe attı

28 Ekim 2022 Cuma, 17:49

İngiltere'nin Salcombe kentinde, 38 yaşındaki Jemma Mitchell, 67 yaşındaki Mee Kuen Chong'un öldürdüğü için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Chong, Mitchell'in 4 milyon sterlin değerindeki evinin tadilatına 200 bin sterlin yardım yapacaktı. Ancak Chong bu yardımdan vazgeçti. Mitchell ise bu duruma sinirlenerek, Chong'un başını kesti ve cesedini bir bavula koydu ve cesedi çöpe attı.

Mitchell ayrıca, Chong'un 700 bin sterlinden fazla değerdeki mirasının büyük kısmını almak için sahte bir vasiyetname hazırladı.

Chong'un cesedi üzerinde otopsi yapan doktor, çürüme seviyesi nedeniyle ölüm nedenini belirleyemedi ancak kafatasında bir kırık tespit etti.

Savcılık, Mitchell'in Chong ile kilise grubu aracılığıyla arkadaş olduktan sonra öldürmek için bir plan yaptığını iddia etti.

Yargıç Richard Marks KC, Mitchell'in 34 yıl hapis cezasına çarptırılmasının arkasında Chong'un cesedine davranış biçiminin yer aldığını söyledi.

Yargıç Richard, "Son derece sinsi olduğunuz sonucuna varıyorum" dedi ve ekledi:

"Kesinlikle hiçbir pişmanlık göstermediniz ve bana göre aleyhinize olan ezici kanıtlara rağmen yaptığınız şeyi tamamen inkar ettiğiniz görülüyor."

Mitchell, Chong'un cesedini iki hafta boyunca sakladığı halde suçlamaları reddetti.

Mitchell, İngiltere ve Galler'de televizyondan mahkum edilen ilk katil ve ilk kadın oldu.