Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 1 milyon avroluk yardım
Arnavutluk, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 1 milyon avro değerinde yardımda bulunacak.
Avrupa Birliği üyesi olmayan Arnavutluk hükümetince onaylanan karara göre, Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından Ukrayna hükümetine 1 milyon avro tutarında insani mali yardım sağlanmasına karar verildi.
Bu kapsamda Arnavutluk da 100 günden fazla Rusya'nın başlattığı işgale direnen Ukrayna'ya yardım eden ülkeler listesine katılacak.
Mayıs ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Arnavutluk Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan özel oturumda, video konferans yoluyla milletvekillerine hitap etmişti.
Daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan Arnavutluk, Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade etmişti. Arnavutluk, Rusya'ya yaptırımlar uygulama konusunda da Avrupa Birliği (AB) ile aynı safta yer almıştı.
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