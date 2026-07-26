Avrupa alevlere teslim... İspanya, Fransa ve İskoçya'da 'büyük yangın' alarmı!

Avrupa'nın batısı, eş zamanlı olarak büyüyen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya, Fransa ve İskoçya'da etkisini sürdüren dev yangınlar nedeniyle yaklaşık 270 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, hava koşullarının önümüzdeki günlerde de elverişsiz seyredeceğini belirterek yeni tahliyelerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

En ağır tablo Fransa ve İspanya'da yaşanıyor. Fransa'nın Bordeaux çevresi ile Gironde ve Landes bölgelerinde on binlerce kişi tahliye edilirken, İspanya'da Madrid çevresindeki yangınların birleşmesi üzerine yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi, 28 bin kişiye ise evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Toplamda tahliye edilenlerin sayısı 270 bine yaklaştı.

İspanya'nın Valencia yakınlarında çıkan ayrı bir orman yangınında bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, bölgeye kara ve hava destekli ekipler sevk edildi. Yetkililer yangının kısmen kontrol altına alındığını, ancak riskin sürdüğünü bildirdi.

İKİ ÜLKEDE ORDU DEVREDE

Fransa hükümeti, yangınlarla mücadele için şimdiye kadarki en kapsamlı askeri desteklerden birini başlattı. Yaklaşık 1.500 asker, helikopterler ve ilk kez yangın söndürme görevinde kullanılan Airbus A400M askeri nakliye uçağı operasyonlara dahil edildi. Uçak tek seferde 20 ton su veya yangın geciktirici kimyasal bırakabiliyor.

Yangınlar yalnızca kıta Avrupası'nı değil, Birleşik Krallık'ı da etkiliyor. İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'nda 10 gündür devam eden yangın nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilirken, bölge yönetimi Londra'dan askeri destek talep etti. Yüzü aşkın itfaiyeci ile helikopterlerin müdahalesine rağmen yangın henüz tamamen kontrol altına alınamadı.

"TEHLİKE HENÜZ ZİRVEYE ULAŞMADI"

Meteoroloji uzmanlarına göre Avrupa'daki yangın krizinin en kritik aşaması henüz geride kalmadı. İspanya'da önümüzdeki günlerde yeniden etkisini artırması beklenen aşırı sıcak hava dalgası ile Fransa'da beklenen yağışların yangın bölgelerinde anlamlı bir etki yaratmayacak olması, yangın riskini yüksek seviyede tutuyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, düşük nem ve zaman zaman kuvvetlenen rüzgârın birleşmesi, hem mevcut yangınların büyümesine hem de yeni yangınların hızla başlamasına elverişli bir ortam oluşturuyor. Uzmanlar, önümüzdeki haftanın yangınlarla mücadelede belirleyici olacağı uyarısında bulunurken, Avrupa'nın birçok bölgesinde alarm seviyesinin düşürülmesi için henüz erken olduğu görüşünü paylaşıyor.

Yangınların bu denli hızlı büyümesinde yalnızca sıcak hava değil, uzun süredir devam eden kuraklık, kuruyan bitki örtüsü ve şiddetli rüzgârlar da etkili oluyor. Özellikle Akdeniz havzasında iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık, daha uzun ve daha şiddetli yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, bu koşulların yangın sezonunu uzattığını ve büyük çaplı orman yangınlarının artık istisna değil, yaz aylarının düzenli bir parçası hâline gelmeye başladığını belirtiyor. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesi, önümüzdeki haftalarda itfaiye ve sivil savunma kapasitesini en üst seviyede tutmayı planlıyor.