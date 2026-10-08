Avrupa'da öğrenci protestoları yayılıyor: Belçika'da sokaklar karıştı, güvenlik önlemleri artırıldı

Belçika'nın doğusundaki Liege kentinde yüzlerce öğrenci, artan eğitim maliyetleri ve eğitim sistemindeki sorunları protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı.

Komşu Fransa'da haftalardır devam eden öğrenci eylemlerinden de etkilenen protestocular, eğitim harcamalarındaki artışa, kalabalık sınıflara ve ders materyallerine erişimde yaşanan güçlüklere tepki gösterdi.

Reuters'ın haberine göre, son günlerde düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylar nedeniyle 107 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belçika'nın Belga haber ajansı, gözaltıların mala zarar verme ve kundaklama gibi suçlamalarla bağlantılı olduğunu aktarırken yerel yetkililerden gözaltı sayısına ilişkin resmi doğrulama alınamadı.

YETKİLİLERDEN İŞYERLERİNİ KAPATMA ÇAĞRISI

Gösterilerin bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

Belçika hükümetinin resmi uyarı sistemi BE-Alert üzerinden yapılan açıklamada, kentte ciddi olayların yaşandığı belirtilerek esnafa işyerlerini kapatma çağrısı yapıldı.

Kent merkezindeki ulaşım da protestolardan etkilendi. Liege'in ana tren istasyonu geçici olarak kapatılırken daha sonra yeniden hizmete açıldı.

Polis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gösteriler nedeniyle kent merkezindeki trafiğin ciddi şekilde aksadığını belirterek halktan bölgeden uzak durmasını istedi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde kırılan camlar, sokaklarda çıkan yangınlar ve göstericilerin önünü kesen polis ekipleri görüldü.

Çarşamba günü düzenlenen eylemlerde polisin bazı öğrencileri silah taşıyıp taşımadıkları yönünden kontrol ettiği de bildirildi.

EĞİTİM ÜCRETLERİ 835 EURO'DAN 1194 EURO'YA YÜKSELDİ

Öğrencilerin tepkisinin merkezinde Belçika'nın Fransızca konuşulan topluluğundaki eğitim reformları bulunuyor.

Haziran ayında başkent Brüksel'de de protestolara neden olan düzenlemeler kapsamında, çoğu öğrenci için yükseköğretim harçlarının 835 Euro'dan 1194 Euro'ya çıkarılması öngörülüyor.

Artan maliyetlerin yanı sıra sınıflardaki öğrenci yoğunluğu ve eğitim materyallerine erişimde yaşanan sorunlar da gösterilerin başlıca gerekçeleri arasında yer alıyor.

Göstericiler, taşıdıkları pankartlarda eğitimin ayrıcalık değil, temel bir hak olduğunu vurguladı.

Bazı pankartlarda "Bir hak için mücadele ediyoruz, ayrıcalık için değil!" ve "Ben eğitimi seçtim, Açlık Oyunları'nı değil!" ifadeleri yer aldı.

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR ÖĞRENCİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Belçika'daki öğrenci hareketinin komşu Fransa'da devam eden eğitim protestolarından etkilendiği belirtildi.

Reuters'a konuşan bazı öğrenciler, Fransa'daki göstericilerle iletişim halinde olduklarını ve benzer sorunlarla mücadele ettiklerini söyledi.

19 yaşındaki Alfred, Fransız öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Birbirimizi destekliyoruz çünkü hemen hemen aynı sorunlarla karşı karşıyayız" dedi.

Öğretmenlik eğitimi alan 19 yaşındaki Amelia Di Salve ise Belçika'daki öğrenci hareketinin yılın başlarında ortaya çıktığını, Fransa'daki protestoların ardından yeniden güç kazandığını anlattı.

Di Salve, protestolar olmadan herhangi bir değişim yaşanmadığını gördüklerini belirterek Fransa'daki gösterilerin kendilerini de harekete geçirdiğini ifade etti.

Fransa'da da öğrenciler, kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği ve eğitim kurumlarının yetersiz kaynakları nedeniyle haftalardır gösteriler düzenliyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DİYALOG ÇAĞRISI

Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, Belçika kamu yayıncısı RTBF'ye yaptığı açıklamada kentte sükûnetin yeniden sağlanmasını umduğunu belirtti.

Demeyer, öğrencilerin taleplerini barışçıl yollarla dile getirebilmeleri ve yetkililerle diyalog kurulabilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin kaygılarının dinlenmesini istediğini söyleyen Demeyer, protestoların çatışmaya dönüşmeden çözüme kavuşturulması temennisinde bulundu.