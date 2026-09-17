Avrupa'nın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

Avrupa’nın en yaşlı erkeği olarak bilinen İtalyan Vitantonio Lovallo, 112 yaşında yaşamını yitirdi.

Gerontology Research Group’un (GRG) kayıtlarına göre Lovallo, 15 Eylül’de İtalya’nın güneyindeki Basilicata bölgesine bağlı Avigliano’da hayatını kaybetti. 28 Mart 1914 doğumlu Lovallo, 112 yıl 171 gün yaşadı.

Avigliano’da “Zitòn” lakabıyla tanınan Lovallo, yaşamının büyük bölümünü tarım ve hayvancılıkla geçirdi.

16 yaşından itibaren çalışan Lovallo, gençliğinde çobanlık yaptı, daha sonra tarım işleriyle uğraştı.

İtalyan basınına göre Lovallo, 100 yaşını geçtikten sonra da bağ ve tarla işleriyle ilgilenmeyi sürdürdü. Sky TG24, Lovallo’nun 109 yaşına kadar kırsaldaki çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Avigliano Belediye Başkanı Giuseppe Mecca da Lovallo’nun ölümünün ardından yaptığı açıklamada, onun uzun yaşamının ailesine ve toprağına bağlılıkla geçtiğini belirterek kent için “değerli ve yaşayan bir hafıza” olduğunu söyledi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA ESİR DÜŞTÜ

Lovallo’nun yaşamı İkinci Dünya Savaşı’na da tanıklık etti.

GRG kayıtlarına göre İtalyan ordusunda görev yapan Lovallo, 8 Eylül 1943’ten sonra Alman birlikleri tarafından Yunanistan’da esir alındı. Önce Rodos’ta tutulan Lovallo, ardından Almanya’daki bir esir kampına gönderildi.

Savaşın sona ermesiyle 1945’te özgürlüğüne kavuşan Lovallo, ülkesine dönerek Basilicata’daki yaşamına devam etti.

Lovallo, 31 Mart 2024’te İtalya’nın yaşı doğrulanmış en yaşlı erkeği olmuş, 27 Mayıs 2026’da ise Rumen Ilie Ciocan’ın ölümünün ardından Avrupa’nın en yaşlı erkeği unvanını almıştı.

Öldüğü sırada İtalya’nın en yaşlı ikinci insanı ve dünyadaki yaşı doğrulanmış en yaşlı üçüncü erkek konumundaydı.

AVRUPA'NIN EN YAŞLI ERKEĞİ ARTIK PORTEKİZ'DEN

Lovallo’nun ölümünün ardından Avrupa’nın yaşı doğrulanmış en yaşlı erkeği unvanı, 1 Haziran 1915 doğumlu Portekizli Joaquim Varela’ya geçti.

111 yaşındaki Varela’nın yaşı GRG tarafından Ekim 2025’te doğrulandı.

Avrupa’nın ve dünyanın yaşı doğrulanmış en yaşlı insanı ise İngiltere’de yaşayan Ethel Caterham.

21 Ağustos 1909 doğumlu Caterham, Ağustos 2026’da 117 yaşına girdi. Guinness Dünya Rekorları tarafından da dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınan Caterham, aynı zamanda yaşı doğrulanmış ve 1910’dan önce doğmuş hayattaki son kişi konumunda.